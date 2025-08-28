Колишній радник з нацбезпеки Трампа - Джон Болтон застерігає, що політика Трампа небезпечна, це відштовхне Європу і Україну.

Видео дня

В США не вщухає гучний скандал. Президент Трамп дав вказівку ФБР провести обшук вдома і в офісі колишнього свого радника з питань нацбезпеки, посла США в ООН Джона Болтона (76 років). Приводом для таких дій стало начебто зберігання Болтоном державних документів. Доказів не знайшли, але Президент Трамп і Білий дім не підбирає слів щодо Болтона. Чому? Це помста колишньому раднику за критику дій Президента Трампа. В той день, коли шманали приміщення Болтона, політик дописував чергову свою статтю, яка цього разу була присвячена Україні. Це дуже жорсткий і аргументований матеріал. Болтон порівнює Трампа з путіним і вказує на помилки, які зроблені на Алясці. " З Трампом ніколи не можна казати, що все остаточно завершено. Але його зусилля протягом останніх двох з гаком тижнів, можливо, віддалили нас від миру і справедливого врегулювання для України ще більше, ніж раніше", - пише Джон Болтон. Він стверджує, що непослідовна, нереалістична позиція Трампа лякає. Деякі цитати з колонки Болтона:

Занурившись у хаос, поспіх та відсутність будь-якого взаєморозуміння між Україною, росією, низкою європейських країн та Америкою, переговори Трампа, схоже, доживають останні дні, разом із його кампанією за Нобелівську премію миру.

Обидві сторони можуть домовитися про перемир'я, але загроза відновлення бойових дій триватиме, допоки Кремль не відмовиться від своїх імперіалістичних цілей. Трамп назвав конфлікт "безглуздим" і "смішним", але Київ і Москва, з різних, але твердо обґрунтованих причин, категорично не погоджуються з цим.

Шалений темп, з яким Трамп намагався вирішити надзвичайно складний конфлікт протягом останніх двох тижнів, став однією з кількох значних помилок. Це неминуче ускладнило навіть досягнення угоди про припинення вогню, не кажучи вже про повномасштабну мирну угоду.

Після зустрічі з путіним Трамп здійснив вражаючий розворот на 180 градусів. Він заявив, що, попри свої попередні погрози про введення санкцій проти росії, якщо путін не погодиться на перемир'я, нових санкцій або мит з боку США не буде. Більше того, Трамп оголосив, що більше не підтримує ідею короткострокового перемир'я, а хоче одразу перейти до фінальної угоди.

Ще однією помилкою став надто загальний рівень, на якому обговорювалися ключові суттєві питання. Національні лідери часто говорять широкими категоріями, але майже завжди після того, як їхні підлеглі детально опрацювали ці питання. Традиційний "знизу-вгору" процес неминуче займає більше часу, ніж темп, якого хотів Трамп. Розмови в загальних рисах можуть здаватися шансом на домовленість, але насправді здатні лише приховати величезні розбіжності, які легко можуть зірвати переговори.

Інші двосторонні відносини також зазнали значних втрат через провальну дипломатію адміністрації. Особливо ображеною почувається Індія. Вона стала єдиною жертвою погроз Трампа щодо введення тарифів і санкцій, або безпосередньо проти росії, або ж опосередковано проти країн, що купують російські нафту та газ. Москва не зазнала жодних санкцій…