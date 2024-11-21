Бывший глава ОП Богдан был замечен в Вене с подсанкционным контрабандистом Куршутовым и 'Джокером' Кравцем. Фото

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан во время полномасштабной войны встречался в Вене с подсанкционным контрабандистом, владельцем Telegram-канала "Темный Рыцарь" Сеяром Куршутовым, а также кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", владельцем скандального ТГ-канала "Джокер" Романом Кравцем.

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Об этом "Hromadske" рассказывает в своем расследовании "Непригоден: как "Джокер" снялся с учета, находясь за границей".

Журналисты опубликовали фото со встречи Богдана, Куршутова и Кравца в лобби венской гостиницы Ritz. По словам Куршутова, эта встреча не имела конкретной цели.

"Ни для кого не секрет, что Андрей Богдан – мой близкий друг, и мы систематически встречаемся. Поскольку мы оба на тот момент были знакомы с Кравцем и тот был в Вене, позвали на встречу и его. Помню, что обсуждали подлого и двуликого мерзавца Корбана, с которым у Романа и Андрея длинная негативная история отношений", – заявил Куршутов.

В то же время, по версии Кравца, тогда в Вене он "консультировал Богдана о продажности журналистов". В свою очередь, экс-руководитель ОП Богдан тоже утверждает, что темой разговора были "продажные журналисты".

"Обсуждали диссертацию по теме: "Персонификации исторической ответственности грантовой журналистики в Украине в 2019-2025 годах; основания и условия такой деятельности, которые привели к массовым нарушениям Конституции Украины и законов Украины, а также ответственность и наказание как способ превентивного влияния на сознание будущих украинских поколений журналистов". Очень интересная тема!" – сказал Богдан.

Однако на самом деле отношения Богдана и Кравца несколько интереснее. Именно благодаря экс-главе ОП Роман Кравец, не имея на это никаких веских оснований, смог попасть в список кандидатов в народные депутаты от "Слуги народа". Богдан получил полную лояльность со стороны владельца Telegram-канала "Джокер".

И хотя Кравец всеми возможными средствами пытается мимикрировать под провластного блогера, сглаживая свое появление в расследовании, это не мешает ему всячески поддерживать дружескую связь с Андреем Богданом, который фактически является "триггерной точкой" для ОП. Еще в 2020 году СМИ писали о конфликте между Богданом и Ермаком – последний в конце концов занял его место, должность главы Офиса президента.

Таким образом, выброшенный на политическую обочину Андрей Богдан благодаря сетке скандальных Telegram-каналов – в частности, речь идет именно о "Джокере" и "Темном рыцаре" – пытался вернуться в украинскую политику, влияя на те или иные внутренние процессы.