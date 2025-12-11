'Я удивлен': Зеленский рассказал, как продвигаются поиски кандидата на должность главы ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос назначения нового главы Офиса Президента пока не является приоритетным. Главное внимание он уделяет мирным переговорам и работе с Соединенными Штатами.

В то же время он отметил, что удивлен общественным резонансом вокруг этой темы. Об этом глава государства сказал во время встречи со СМИ, где присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

Зеленский пояснил, что сейчас его основная концентрация направлена на разработку мирного соглашения и обеспечение безопасности Украины. Он признал, что у общества есть вопросы к главе Офиса Президента, однако считает более важными вопросы окончания войны.

"Я сосредоточен сегодня на разработке мирного соглашения и работе прежде всего с американцами. Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из таких наиболее актуальных вопросов. Потому что считаю, что важнейшими являются все вопросы по окончанию войны и обеспечения безопасности", – сказал он.

Президент сообщил, что уже провел несколько консультаций относительно потенциальных кандидатур и организационных деталей назначения.

"Если говорить о кандидатах, которые сейчас в Кабинете Министров, то пока вообще есть вопрос, как назначить министров, должности которых вакантны – министра энергетики и министра юстиции. Считаю, что нашим депутатам вместе с Кабинетом Министров надо предложить, как заполнить эти вакансии быстрее. И если я, например, заберу сейчас кого-то еще из действующих чиновников – они профессиональные люди, и могут подойти на должность руководителя Офиса – но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры так же, как на министерство энергетики и министерство юстиции. Я не хочу разрушить Кабинет Министров", – объяснил он.

Глава государства подчеркнул, что приоритетом сейчас является международная работа и завершение войны, а вопрос назначения руководителя Офиса сейчас стоит на втором плане.

"Поэтому приоритет – окончание войны и моя международная работа прежде всего с Соединенными Штатами Америки, также работа с Коалицией желающих. И очень много других вопросов, над которыми я работаю, и один из этих вопросов – назначение руководителя Офиса, и это точно не приоритетный вопрос", – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский назвал претендентов на должность главы ОПУ. По его словам, он рассматривает кандидатуры министра обороны Дениса Шмыгаля, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, заместителя руководителя ОП Павла Палисы и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 4 декабря провел дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса президента. Он отметил, что решение по новому руководителю ОП будет принято "в ближайшее время".

