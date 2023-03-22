Безграничного партнерства не будет? В ISW указали на 'нюансы' риторики Си Цзиньпина в Москве, которые разочаровали Путина

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве, вероятно, прошли не совсем так, как на то рассчитывал глава Кремля. Президенту страны-агрессора не удалось обеспечить безграничное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

Видео дня

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам второго дня переговоров Си и Путина. Как напомнили аналитики, 21 марта политики подписали "Совместное заявление РФ и КНР об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру".

В документе говорится о "высочайшем в истории" уровне отношений между странами, приверженности территориальной целостности друг друга и многом другом.

Однако, как пишут специалисты, обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими. Это указывает на то, что председатель КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин.

"Си похвалил Путина, подтвердил приверженность Китая России в СБ ООН и усилил позицию Китая по политическому урегулированию войны в Украине, но не пошел дальше этих заявлений", – говорится в материале.

В то же время Путин объявил о мерах, которые говорят о том, что РФ сохраняет ориентацию на Китай, и о зависимости от Пекина в энергетическом и экономическом секторах. Они, как пишут аналитики, "кажутся весьма односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си".

Кроме того, лидер Китая на переговорах с Путиным не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне России в Украине, не считая расплывчатых дипломатических заверений. Это не то, на что надеялся глава Кремля.

"Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается и которого желает, и Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись более односторонними гарантиями, чем предполагал Путин. Путин отметил, что у России и Китая состоялся "весьма содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений. Такой риторике явно не хватает языка, обычно используемого в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", – говорится в отчете ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и РФ. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения. Об этом Си Цзиньпин заявил после встречи с Путиным в Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!