Завершение войны до 4 июля: Зеленский сказал, давит ли администрация Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что со стороны администрации президента США Дональда Трампа нет давления на Украину. Не было никаких ультиматумов о возможности прекращения продажи оружия в случае, если Киев не согласится на определенные дедлайны и условия, которые обсуждаются во время переговоров.

Об этом Зеленский сказал 24 февраля, общаясь с медиа после саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии. Официальных сообщений об угрозе прекращения поставок оружия от американской стороны не поступало.

"Мы не получали информацию от американской администрации президента Трампа, от его команды, что мы не получим оружие. Думаю, что сегодняшняя война – это уже значительное давление на европейцев из-за того, что только они платят за американское оружие. И именно поэтому я благодарен им. Я благодарен, что мы можем покупать вооружение у них и что они не заблокировали эту возможность", – отметил гарант.

По его словам, во время переговоров поднимаются сложные вопросы относительно территорий. Спорные вопросы, которые сейчас обсуждаются во время трехсторонних встреч, касаются преимущественно принципов, а не финансовых вопросов.

"Для нас это не только о деньгах, давайте честно. ЗАЭС – это о принципах, а также о нашей земле. Это наша станция. Мы знаем, что она будет работать через несколько лет, нам надо в нее много вкладывать, потому что она уничтожена. Поэтому здесь вопрос не в деньгах, а в принципах", – подчеркнул Зеленский.

Закончить войну до 4 июля?

Глава государства также заявил, что Украина поддерживает инициативу Соединенных Штатов Америки относительно быстрого завершения войны. Однако вопрос территориальных уступок не должен стоять на повестке дня для достижения соглашения.

Президент прокомментировал сообщения медиа о том, что США хотят закончить войну до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Штатов.

"То, что до 4 июля Соединенные Штаты или президент Трамп хотят закончить войну, я могу только поддержать, если об этом сказал президент Соединенных Штатов Америки. Для меня это новая информация, хотя сейчас она очень быстро меняется. Я с этой информацией не знаком", – сказал он.

Он отметил, что во время переговоров в Абу-Даби и Женеве Украина и США поднимали вопрос о скором окончании войны.

"Украина всегда поддерживала быстрый трек по окончанию войны", – заявил Зеленский, добавив, что в этом контексте речь не идет о готовности Украины отдать часть своих территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на замораживание конфликта на нынешней линии фронта. При этом он в очередной раз подтвердил, что не намерен отдавать приказ о выводе войск из районов Донецкой области, которые находятся под контролем ВСУ.

