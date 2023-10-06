Будни Московского патриархата: продажа оружия, продвижение российской пропаганды и массовый побег из Украины

"В свое время Европейский парламент принял резолюцию – "О стратегических коммуникациях ЕС для борьбы с пропагандой третьих сторон против него". Этот документ впервые признал применение Россией агрессивных методов ведения вражеской пропаганды против Европы, которая приравнивается к угрозам со стороны террористической организации "Исламское государство".

Для Украины он интересен тем, что один из его пунктов утверждал – Российская Федерация использует созданные ею трансграничные религиозные организации для продвижения собственной пропаганды.

Самым угрожающим подобным религиозным образованием для Украины всегда была Русская православная церковь, представленная в Украине УПЦ МП. Годами священники русской церкви проводили работу по уничтожению украинства, государственности и сеяли раздор. Более того, в свое время священники УПЦ МП не просто благословляли войну против Украины, но и с оружием в руках принимали участие в деятельности террористических формирований так называемых ЛНР и ДНР.

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О многочисленных преступлениях во время войны и предательстве своего государства со стороны священников Украинской православной церкви (МП) – в материале OBOZREVATEL.

Антиукраинская пропаганда – норма для большого количества духовенства УПЦ

"Настоятель одного из храмов Криворожской епархии УПЦ – о. Георгий Гладыш – без остановки рассылает пророссийские агитки по разным православным группам в социальных сетях. Чтобы вы понимали: такие мысли – норма для большого количества духовенства УПЦ на востоке Украины и в Киеве. Чуть меньше таких мыслей у духовенства в центральных регионах Украины. На Западе – больше исключение. Неоднократно обращал внимание на то, что коллаборационизм среди священников УПЦ должен влечь за собой жесткую реакцию со стороны архиереев, а коллаборационизм среди архиереев – жесткую реакцию синода. Но сейчас мы почти не видим такой взвешенной позиции ни со стороны епархиальных управлений, ни со стороны синода", – это сообщение священника УПЦ МП Андрея Пинчука датировано 30 августа 2023 года, когда в Украине уже более полутора лет идет полномасштабная война с массовыми жертвами.

Так, после многочисленных жалоб на действия такого вот священника Криворожская епархия наконец-то сдалась и о. Георгий Гладыш, согласно указу управляющего епархией митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, запрещен в священнослужении "за деятельность, несовместимую с пасторским служением, пропаганду русского мира, пророссийскую агитацию, а также за нарушение Постановлений Собора Украинской Православной Церкви от 27 мая 2022 года". Но кажется, это лишь вершина такого вот "русскомирного айсберга", который еще и поныне существует в Украине даже во время войны.

Обыски обнаружили "интересное"

Президент Владимир Зеленский еще в конце прошлого года поручил разобраться, насколько УПЦ до сих пор связана с Русской православной церковью. После чего СБУ провела обыски в храмах и монастырях этого религиозного учреждения в большинстве областей Украины.

В результате было изъято много агитационных материалов, основной посыл которых – отрицание права Украины на независимость. Пропагандистские книги российских авторов, оправдывающие агрессию против Украины и призывающие присоединяться к рядам оккупантов. Конечно же, большие суммы наличными – как в гривне, так и в долларах США. Кроме того, выявлены лица, которые находились на территории гостиничных комплексов при церквях и использовали анонимные мессенджеры для коммуникации с врагом.

По данным СБУ, среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Отмечается, что в отношении представителей УПЦ (МП) возбуждено 68 уголовных производств, из которых 14 – против митрополитов церкви. В настоящее время 26 представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 уже получили судебные приговоры. Также правоохранители расследуют производство по публичным призывам к религиозной ненависти, продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

Арест, срок, обмен

Как сообщили в СБУ, двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену россиян украинских воинов.

Один из них – настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года сдавал российским оккупантам участников сопротивления на территории громады. По его наводке украинцев похищали и арестовывали в застенках. Коллаборант был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако затем его вместе с пленными российскими военными удалось обменять на 63 украинских защитников.

Другой коллаборант в рясе, который был обменян на украинских защитников, – клирик Горловской епархии УПЦ (МП). Он после захвата Лимана организовал собрание жителей громады для избрания руководства местной оккупационной администрации. Клирик получил 7 лет лишения свободы, но затем его также обменяли на украинских военных.

К 5 годам тюрьмы приговорен и руководитель Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал временную оккупацию части территории Украины.

"Вместе с этим по инициативе Службы безопасности прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них – митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма ", – добавили в Службе.

Уехать дают – вернулись ли назад, никто не знает

"Украинские правоохранители практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВВК. Выехавших за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к мобилизации могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством", – об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

А вот представители пророссийской УПЦ спокойно могут покидать Украину и, например, оседать в стране врага. При этом, какая именно государственная структура отвечает за отслеживание возвращения того или иного священника домой, пока остается непонятным.

Так, на информационный запрос OBOZREVATEL относительно выезда за границу священников Украинской православной церкви в условиях правового режима военного положения Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести ответила следующее:

"С учетом обстоятельств военного времени ГЭСС осуществляет функцию содействия священнослужителям в получении от Государственной пограничной службы Украины со служебными целями разрешений на пересечение госграницы Украины в условиях правового режима военного положения с середины июня 2022 года. До дня предоставления ответа на запрос в ГЭСС поступило ходатайство от митрополии и епархиальных управлений УПЦ о содействии 139 священникам в получении от Госпогранслужбы разрешений на пересечение государственной границы.

ГЭСС также отмечает в своем ответе, что обратилась в администрацию Госпогранслужбы с просьбой содействовать 128 священникам Украинской православной церкви в предоставлении соответствующего разрешения на пересечение границы. Что касается вопроса возвращения уехавших священников, то "ГЭСС не владеет и не обязана в соответствии со своей компетенцией, предусмотренной законодательством, владеть такой информацией", говорится в ответе.

Со своей стороны, администрация Государственной пограничной службы Украины на запрос OBOZREVATEL ответила:

"В настоящее время законодательством Украины на Государственную пограничную службу не возложена обязанность по осуществлению контроля за сроком пребывания лиц за границей в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения и осуществлению учета по категории лиц, пересекающих государственную границу".

Как отмечают в СБУ, въезд в Украину запрещен более чем 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

Спокойно бежали в Россию

"Один из приближенных к Паше Мерседесу обитателей монастыря Московского патриархата в Киево-Печерской лавре архимандрит Геронтий (Борисевич) переехал в Россию и стал монахом так называемого Псковско-Печерского монастыря, – сообщил в ФБ историк, религиовед и офицер Андрей Ковалев. – Борисевич – гражданин России и Казахстана. Руководил у Паши Мерседеса (митрополит УПЦ МП Павел Лебедь.– Ред.) монастырским хором. Говорили, что он очень близок к нему. Если вы помните застолье Паши Мерседеса в Турции, то Борисевич – это тот любимый монах Паши и его собутыльник, который сопровождал его на отдыхе в Турции и жил с ним в элитном отеле. Борисевич просился у Паши бежать в Россию еще с начала полномасштабной агрессии, но кураторы Борисевича из Москвы и сам Паша его не отпускали. Особенно после расторжения договора на аренду Лавры Паше нужна была поддержка и нужны были надежные люди, которые помогли бы сохранить вместе лаврскую братию".

По словам Андрея Ковалева, в Украине Борисевич везде показывал только свой казахский паспорт и на основании этого у него было разрешение на проживание в стране, но здесь разрешение кончилось и ему пришлось эвакуироваться в Россию.

Почему именно Псковско-Печерский монастырь? Этот монастырь является вотчиной так называемого духовника Путина и вероятного следующего патриарха московского Тихона Шевкунова – кондового русского шовиниста, бывшего журналиста и киносценариста. По сценариям Шевкунова было снято несколько пропагандистских лент и сериалов. Например, извращенный и шовинистический русский сериал – "Гибель империи". Также Шевкунов автор русского православного бестселлера "Несвятые святые". Главная книга, которую продают во всех церковных магазинах и читают все адепты Московского патриархата.

Для Шевкунова Геронтий – своеобразный пропагандистский экспонат, который будут возить везде и показывать, что, мол, "вот мученик, бежавший от религиозного преследования". Но это еще одно доказательство, что Паша Мерседес играет в команде Тихона Шевкунова и направил близкого к себе Геронтия не в Москву в распоряжение патриарха Кирилла, не в Троице-Сергиеву лавру, а именно в Псковско-Печерский монастырь к Шевкунову.

Ну и самое интересное. А как же в условиях российской агрессии этот Геронтий попал из Киева в Россию? Как говорят источники среди его друзей – уехал легко через западную границу в Польшу, а впоследствии через Литву и Латвию попал в Псков, а потом и в приграничные Печоры, где и живет в Псковско-Печерском монастыре", – отмечает Андрей Ковалев.

В то же время, по сообщению священника УПЦ МП Андрея Пинчука, который также писал о побеге Геронтия, но затем опроверг свое заявление, в Псков некоторое время назад выехал другой священник УПЦ МП – о. Анастасий Лисовский. Геронтий якобы находится в Украине.

Еще один пример подозрительного бегства: бывшего настоятеля Благовещенского собора УПЦ МП в Коростышеве Якова (Шумова) заметили на службе в Донском монастыре в Москве – об этом сообщало издание LB.ua. По его информации, у архимандрита есть российское гражданство и он уехал из Украины 6 декабря 2022 года. Интересно, что только 4 декабря 2022 года священник-перебежчик был награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного за заслуги перед УПЦ.

Изменил Украине, а получил срок в России

История священника Дмитрия Курмоярова несколько отличается от вышеупомянутых. В Россию он перебрался еще в 2018 году. До этого, начиная с 2014 года, активно высказывался против Евромайдана, войну на Донбассе называл "гражданской" и отказывался отпевать украинских воинов, погибших в АТО. Со временем против него возбудили дело за демонстрацию георгиевской ленты.

Как сообщает BBC, в начале 2018 года Курмоярова исключили из списка священников Тульчинской епархии. В том же году он уехал в Новосибирск, получив должность преподавателя богословия в духовной семинарии.

Но священник не знал, что в России нужно полностью следовать линии партии Путина и войны, а шаг в другую сторону, даже такому ярому украинофобу, каким был Курмояров, не прощают. Сначала он раскритиковал храм вооруженных сил РФ в Москве (известный в сети как "храм сатаны"). Его возмутило наличие внутри собора советской символики. За это его отлучили от церкви и запретили совершать богослужения и преподавать в семинарии.

Уже летом 2022-го Курмоярова отправили под арест, возбудив против него дело по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти". Поводом стали ролики в разных социальных сетях, где он отрицательно отнесся к вторжению России в Украину. Как результат – бывшему православному священнику российский суд назначил три года колонии общего режима по обвинению в распространении "фейков" о российской армии.