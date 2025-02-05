'Будет несколько жестких пакетов': Зеленский собрал заседание СНБО и анонсировал новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский в среду 5 февраля провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, где обсудили ключевые вопросы финансовой устойчивости, поддержки граждан и бизнеса, а также борьбы с теневыми схемами. В ходе заседания было принято решение о введении новых санкций.

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Зеленский анонсировал несколько жестких пакетов ограничений, подробные списки которых будут обнародованы вскоре. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе заседания были обсуждены важные вопросы финансовой устойчивости и поддержки граждан. Отдельно был поднят вопрос борьбы с теневыми финансовыми схемами.

Зеленский отметил, что недавно в стране произошли важные кадровые изменения в налоговой службе и финансовом мониторинге, и уже есть первые результаты работы новых руководителей.

"Заседание СНБО. Программы поддержки наших людей – граждан Украины и украинских бизнесов, вопросы о нашей финансовой устойчивости. Важные доклады о финансовой чистоте в стране. Недавно состоялись замены руководителей налоговой службы и финмониторинга, и уже есть первые результаты. Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец-то остановлены", – говорится в сообщении.

Президент отметил, что государственные органы активно борются с сокрытием миллиардов гривен через различные схемы, и заверил, что все расследования будут объективными, независимо от того, кто является нарушителем закона.

"И это касается и олигархов, и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использует разные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы – у правоохранительных органов. Расследования должны быть объективными – несмотря на то, кто нарушает закон. Принято на СНБО и решение о санкциях. Списки – вскоре. Будет несколько жестких пакетов", – указал он.

Все эти меры, по словам президента, будут способствовать укреплению финансовой стойкости и защиты интересов Украины.

"Делаем все необходимое для поддержки наших людей, стабильности и защиты нашего государства", – резюмировал глава государства.

Напомним, назначение новых руководителей Налоговой службы и Финмониторинга помогло остановить в Украине сразу несколько теневых финансовых схем. Такими схемами пользовались не только бизнесмены, но и чиновники. Остановка таких схем – это первые результаты назначения нового руководства, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

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