Будет краткий визит: Зеленский посетит еще одну европейскую страну

Президент Украины Владимир Зеленский посетит еще одну европейскую страну. Глава государства принял приглашение президента Португалии Марселу Ребеллу ди Соза посетить его страну.

Но визит, как ожидается, будет кратким. Об этом сообщила пресс-служба президента Португалии.

"Сегодня украинские власти объявили, что решение президента Зеленского поехать в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества было принято в последний момент", – говорится в сообщении.

Уточняется, что визит Зеленского, по данным украинской стороны, будет очень коротким.

При этом дата еще неизвестна, соответствующие группы работают над ее согласованием.

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Напомним, 5 октября президент Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада на саммит Европейского политического сообщества. Там Зеленский провел встречу с премьером Испании Педро Санчесом.

Также в городе Гранада глава государства провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Встретился Зеленский и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди прочего они говорили о нашем ПВО.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Украина может стать членом Европейского Союза в 2030 году. Это произойдет в том случае, если обе стороны выполнят поставленные им условия.

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