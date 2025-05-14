'Будем действовать быстро и решительно': Макрон заявил, что Европа уже готовит новый пакет санкций против России

В Европейской комиссии продолжаются обсуждения о введении нового пакета санкций против России. Такие санкции могут быть введены уже "в ближайшие дни", в "сотрудничестве ЕС с Соединенными Штатами", отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Об этом французский лидер рассказал во время телеинтервью французскому вещателю TF1. В частности, он отметил, что готовятся "вторичные санкции" против "российских посредников" – то есть тех, кто продолжает работать с РФ в обход санкций – в сфере финансовых услуг и торговли нефтепродуктами.

"Наше намерение – ввести новые санкции против России в ближайшие дни, если Москва откажется от перемирия. Мы уже приняли более двух десятков санкционных пакетов. И если Москва в очередной раз проигнорирует мирные инициативы, мы будем действовать снова, на этот раз более быстро и решительно", – сказал Макрон.

По его словам, санкции являются принуждением России к прекращению огня – первого требования на пути к переговорам о мире. Поскольку такие переговоры могут начаться уже 15 мая в Турции, ЕС будет ждать с санкциями до конца этой недели.

Но ждать Европа будет не начало переговоров, а именно начало перемирия, подчеркнул Макрон.

"Цель состоит в том, чтобы достичь прекращения огня на суше, в воздухе и на море, чтобы (уже потом) обсуждать вопрос украинских территорий и гарантий безопасности. Хотя у меня пока нет информации о визите лидера России в Турцию для переговоров. Поэтому как всегда, мы ждем ответа России", – отметил французский президент.

Макрон также упомянул о замороженных в ЕС российских активах. По его словам, передать их или как-то иначе использовать в пользу Украине "пока нет никакой правовой базы". Но "когда конфликт будет решен, нам придется использовать замороженные российские активы для участия в восстановлении Украины", заявил Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, аналогично о новых санкциях против РФ недавно высказался новый канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, если до конца этой недели не будет достигнут реальный прогресс в мирном урегулировании войны в Украине, Евросоюз введет против России более жесткие санкции против энергетического сектора и финансового рынка страны-агрессора.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, и признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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