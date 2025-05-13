'Ждем до конца недели': Мерц пригрозил Путину новыми санкциями в случае отсутствия мирного прогресса

Если до конца этой недели не будет достигнут реальный прогресс в мирном урегулировании войны в Украине, Евросоюз введет против России более жесткие санкции. Они, в частности, будут касаться энергетического сектора и финансового рынка.

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Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Его цитирует Reuters.

"Мы ждем согласия Путина и согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим работать вместе на европейском уровне над существенным усилением санкций", - заявил Мерц.

Он отметил, что рассматриваются санкции и против других сфер РФ, таких как энергетический сектор, а также финансовый рынок.

Мерц добавил, что Евросоюз также рассматривает введение санкций против других сфер РФ, таких как энергетический сектор, а также финансовый рынок.

Он отметил, что лидеры европейских стран договорились с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что он может принять участие в переговорах с Россией в Стамбуле на этой неделе при условии, что российские бомбардировки и обстрелы украинского гражданского населения оккупантами прекратятся.

"Теперь все зависит от Путина, примет ли он предложение о переговорах и согласится ли на прекращение огня. Мяч полностью на стороне России", - отметил он.

Также канцлер Германии отметил, что он восхищается готовностью Зеленского пойти на компромисс, если это поможет добиться прекращения огня.

"Я считаю, что дальнейшие компромиссы и уступки больше не являются разумными", - подчеркнул Мерц.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, и признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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