Буданов занимает правильную позицию на переговорах, – политолог Васильев

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов последовательно отстаивает на переговорах интересы Украины и делает ставку на стратегическое партнерство с США. Именно такой подход политический консультант Дмитрий Васильев назвал правильным, подчеркнув общие для Украины и Соединенных Штатов ценности и важность их защиты.

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"Глава Офиса президента занимает очень правильную позицию", – сказал Васильев, отметив, что Буданов системно придерживается проамериканского курса и выступает за тесное взаимодействие Украины с Соединенными Штатами.

По словам эксперта, Украине важно и в дальнейшем демонстрировать единство с США и опираться на принципы свободного мира.

"Нужно занимать такую позицию: мы с Америкой. Мы боремся за одни и те же ценности. Америка – это лидер демократического мира. И мы работаем вместе с Америкой для того, чтобы демократический мир побеждал", – подчеркнул политолог.

Васильев также отметил необходимость дальнейшей прагматичной работы украинской дипломатии, указав, что нынешний переговорный процесс имеет особое историческое значение.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники писало о том, что Кирилла Буданова ценят обе стороны переговорного процесса. Союзники считают его результативным, а близкие к Кремлю чиновники – уважают как боевого офицера.