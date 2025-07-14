Буданов становится похожим на потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением, – Кочетков

Достичь договоренностей о прекращении огня между Украиной и Россией возможно в 2025 году. Для этого нужны как минимум три стороны – Украина, Россия и США, считает начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg, также прокомментировав внутриполитические проблемы в Украине, партнерство России и Северной Кореи и прогнозы относительно международной поддержки нашей страны.

Видео дня

На то, что Буданов дал ответы на целый ряд вопросов, о которых обычно информируют президент или глава ОП, обращает внимание политолог и блогер Александр Кочетков. По его мнению, глава ГУР отчетливо демонстрирует признаки потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением.

"Сейчас он дал интервью Bloomberg, которое выходит за рамки общепринятого в нашей власти. Потому что там Буданов размышляет на темы войны и мира, международной поддержки Украины, желаемых реакций Запада, внутриполитических проблем Украины. Обычно об этом рассказывает президент Украины или глава его офиса. Ну, еще министр иностранных дел, если офис позволит. А всем остальным – не позволяет. Как по мне, это не просто желание высказать позицию и таким образом повлиять на ход событий. Это попытка продемонстрировать, что, кроме назначенных спикеров, в Украине еще есть фигуры, которые имеют собственные мысли и не боятся их высказывать", – пишет Кочетков в своем профиле в Facebook.

По мнению политолога, руководитель ГУР делает это сознательно, ведь имеет поддержку не только в Украине, но и на международном уровне: "При этом Буданов совсем не похож на административного самоубийцу. Если он это делает, значит, знает, что ему можно. То есть необъявленная, но хорошо ощутимая американская поддержка добавляет уверенности и решимости. Чем дальше, тем больше Буданов становится похожим не только на военного – генерала, руководителя влиятельной и заметной структуры, но и на потенциального государственного деятеля с собственным стратегическим видением".

Вместе с этим Кочетков считает, что стоит ждать главную политическую интригу вокруг Буданова.

"Главное позиционирование еще впереди", – констатирует политолог.