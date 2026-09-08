Буданов продемонстрировал Виткоффу и Кушнеру, что наши позиции на фронте прочные – НВ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов во время военного брифинга для представителей администрации президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера продемонстрировал, что позиции Украины на фронте остаются прочными.

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Об этом в эфире Radio NV заявила политический обозреватель Юлия Забелина.

По ее словам, перед отдельной встречей Виткоффа и Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским для американских представителей провели военный брифинг с участием украинских военных. Его подготовкой занимался Буданов.

"Я знаю, что перед этой встречей для них также был проведен военный брифинг непосредственно с нашими военными. В частности, его готовил Кирилл Буданов, глава Офиса президента", — сказала Забелиная.

Она отметила, что целью брифинга было, в частности, продемонстрировать американской стороне прочность позиций Украины на фронте.

"Мне кажется, что именно тот рубеж, который нам удалось уже преодолеть с американцами, — то, что они действительно видят, что украинцы на фронте не проигрывают", — добавила обозревательница.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял о готовности Украины к переговорам и подчеркивал, что их результатом должно стать завершение войны на приемлемых для Украины условиях.