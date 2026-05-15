Буданов оценил, может ли Россия нанести ядерный удар по Украине

Руководитель Офиса президента и бывший глава военной разведки Украины Кирилл Буданов назвал опасения относительно ядерного удара, который может нанести Россия, безосновательными. Однако отметил, что российский арсенал остается серьезной угрозой.

Об этом Буданов рассказал в интервью изданию The Times. Он заверил, что если бы были какие-то признаки подготовки к ядерному удару, то он бы о них знал.

По словам Буданова, Россия была готова выполнить свои недавние угрозы относительно массированной атаки по центру Киева после того, как Кремль предупредил западные страны о необходимости эвакуировать их посольства в городе и намекнул на возможное развертывание ракет "Орешник", способных нести ядерный заряд.

Буданов отметил, что Россия имеет возможности нанести ядерный удар, однако пока никаких признаков подготовки к этому руководитель Офиса президента не наблюдает. Он назвал безосновательными опасения относительно ядерного удара, которые распространяются в столице. Однако он не исключает того факта, что российский арсенал остается серьезной угрозой.

"Россия имеет возможность нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это прежде всего вопрос политической воли", – сказал он.

Буданов отметил, что не видел никаких признаков подготовки страны-агрессора России к ядерному удару. И добавил, что если бы такие признаки были, он бы об этом знал.

Также Буданов сказал, что его работа в должности главного разведчика помогает ему вести переговоры по мирному соглашению, поскольку он все еще имеет доступ к информаторам и влиятельным фигурам в России, предоставляя разведывательную информацию о сильных и слабых сторонах, а также "красные линии" тех, кто сидел за столом переговоров.

"Мы имели с ними дело много лет, поэтому, поверьте, я знаю, как с ними разговаривать", – отметил он.

