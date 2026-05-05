'Следующий шаг – за РФ': Буданов назвал условие, при котором Украина продолжит майское перемирие

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что дальнейшая судьба майского перемирия зависит от действий России. По его словам, Украина демонстрирует готовность к прекращению огня при условии взаимности со стороны противника.

Видео дня

В ОПУ отмечают, что ключевым фактором остается реальное поведение Москвы на фронте. Об этом Буданов написал в своем Telegram-канале.

Буданов подчеркнул, что инициатива временного прекращения огня со стороны Украины является свидетельством настоящего стремления к миру. Он отметил, что речь идет не о политических или идеологических датах, а о попытке уменьшить потери и сохранить человеческие жизни.

"Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует о настоящем желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности", – отметил он.

По его словам, если режим прекращения огня, объявленный украинской стороной, будет взаимно соблюден Россией, Украина готова его продолжить. Такое развитие событий, как отметил глава ОПУ, может стать хотя и небольшим, но важным шагом к потенциальному установлению устойчивого мира.

Буданов также заявил, что этим решением Зеленский продемонстрировал международному сообществу последовательную позицию относительно стремления к завершению войны.

"Президент Украины этим шагом доказал всему миру свою приверженность миру. Следующий шаг – за РФ. Готова ли Москва доказать, что человеческая жизнь для них имеет хоть какую-то ценность? Мы внимательно следим за каждым движением врага и готовы к любому развитию событий", – отметил он.

Что предшествовало

Министерство обороны РФ "в соответствии с решением верховного главнокомандующего", диктатора Владимира Путина в одностороннем порядке объявило 8 и 9 мая днями так называемого перемирия. Россияне прямо заявили о том, что это связано с "празднованием" победы во Второй мировой.

Объявление об этом ведомство сделало в понедельник, 4-го числа. "Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру", – написала пресс-служба и пригрозила обстрелять Киев, если Силы обороны атакуют Москву 9 мая.

Там выдали "предупреждение" для гражданского населения украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости "своевременно покинуть город".

Зато накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, который начался с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона будет действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России заявили о готовности нанести "серьезный и кратный" ответный удар в случае возможных атак во время празднования 9 мая в Москве. Такие заявления прозвучали на фоне возможной атаки украинских беспилотников на российскую столицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!