Буданов объяснил, как в России понимают "дух Анкориджа" и готова ли Украина на уступки

Россия трактует так называемый "дух Анкориджа" как завершение войны с закреплением за Москвой контроля над оккупированными украинскими территориями. В то же время Украина не соглашается ни на какие территориальные компромиссы.

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Таким образом, исход войны будет определяться одновременно и на поле боя, и за столом переговоров. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.

Российская сторона использует термин "дух Анкориджа" для обозначения собственного видения возможного завершения войны. Он пояснил, что в российской интерпретации речь идет о формуле "3 плюс 2".

"Три — это Автономная Республика Крым, Донецкая и Луганская области. Плюс два — это части Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под их контролем. То есть завершение войны на таких условиях, признание всеми полного суверенитета Российской Федерации на этой территории. Вот что такое "дух Анкориджа", — сказал Буданов.

В то же время украинская сторона считает такой подход неприемлемым.

"Все понимают, что это для нас неприемлемо", — отметил глава ОП.

Буданов также отметил, что ход переговоров сам по себе не является определяющим.

"Неважно, что происходит в ходе переговорного процесса. Главное, чем всё это закончится. Чем закончится — посмотрим", — сказал он.

Буданов категорически отверг любые уступки в отношении территориальной целостности Украины.

"Территориальные компромиссы в принципе невозможны. Вообще никаких вариантов", — заявил он.

Даже возможные изменения в законодательстве не способны решить ключевые вопросы войны.

"Я думаю, что мы, к сожалению, уже зашли так далеко, что просто изменения в законодательстве никого не интересуют", — сказал глава ОП.

Отвечая на вопрос о возможности уступок в отношении статуса русского языка, Буданов отметил следующее.

"Вы действительно думаете, что если сейчас закрепить, не знаю, русский язык в качестве второго государственного, то они вернут нам Крым?", – заявил высокопоставленный чиновник.

Будущее войны будет решаться комплексно.

"Всё решается на поле боя и в кабинетах вместе взятые, в комплексе", — подытожил Буданов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава Офиса президента Кирилл Буданов на данный момент не видит угрозы со стороны Беларуси. Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко война с Украиной не нужна, поскольку она для них точно закончится крахом.

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