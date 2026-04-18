Буданов демонстрирует высокую эффективность на своей должности, – финский аналитик

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов эффективно выполняет свои обязанности на посту, а общая позиция Украины существенно улучшилась за последние месяцы. Такую оценку высказал финский аналитик Джони Аскола в соцсети X.

"Украина находится в значительно лучшем положении, чем несколько месяцев назад. А Буданов хорошо выполняет свою работу на должности", - отметил он.

По словам аналитика, положительная динамика только растет. Среди факторов, которые этому способствуют, он назвал поражение Виктора Орбана, разблокирование финансирования на два года, прогресс в реформе корпусной системы, а также ежедневное совершенствование беспилотных технологий.