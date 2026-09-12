Британский банк закрыл счет политика из-за €40, потраченных в Киеве: разгорелся скандал

Политик из Великобритании Эндрю Бофф заявил, что банк First Direct закрыл его счет после поездки в Киев, гдеон потратил около 40 евро. Финансовое учреждение, входящее в группу HSBC, объяснило свое решение операциями в Украине, которую назвало "страной, подпадающей под санкции".

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Эта история вызвала дискуссию о чрезмерном дерскинге и применении банками санкционного и AML-контроля. Об этом сообщает Минфин.

Расходы в Киеве стали причиной блокировки счета

После возвращения в Великобританию дебетовая карта Эндрю Боффа перестала работать. По словам политика, First Direct, клиентом которого он был около 30 лет, объяснил закрытие счета транзакциями, совершенными в Украине, которую банк отнес к "странам, подпадающим под санкции". При этом Украина не находится под комплексными санкциями ООН или Европейского Союза.

Бофф пытался получить от банка объяснения. Мужчину интересовало, почему обычные расходы во время пребывания в Киеве стали причиной прекращения обслуживания. Однако, по его словам, финансовое учреждение не предоставило четкого ответа и фактически не оставило возможности обжаловать решение.

В результате политик лишился доступа не только к средствам на счете, но и к автоматическим платежам и другим банковским услугам.

Пример проблемы чрезмерного дерискинга

Этот случай привлек внимание к проблеме дерискинга, когда банки прекращают сотрудничество с клиентами, которых считают потенциально рискованными, вместо того чтобы детально оценивать конкретные операции. Для финансовых учреждений это способ снизить собственные риски, однако такой подход может создавать трудности для клиентов, осуществляющих законные платежи.

В частности, формальное применение правил AML и соблюдения санкционных требований может приводить к ограничениям даже в тех случаях, когда операция не имеет признаков нарушения. Вместо анализа цели платежа, его характера и реального уровня риска банк может просто прекратить обслуживание клиента.

Отдельно внимание привлекает статус Боффа как политически значимого лица (PEP). Британский регулятор FCA подчеркивает, что сам по себе такой статус не может служить основанием для отказа в обслуживании, а риски должны оцениваться индивидуально.

Банки должны оценивать реальные, а не формальные риски

Чрезмерный дерискинг признают и в ЕС, где призывают банки применять подход, ориентированный на реальный риск. Это означает, что при проверке операций должны учитываться их характер, цель и обстоятельства, а не только страна проведения платежа.

История Боффа показывает, что чрезмерно формальный финансовый контроль может ограничивать доступ к банковским услугам даже в случае законных операций. Задача AML- и санкционного контроля заключается в выявлении реальных рисков, а не в автоматической блокировке клиентов или платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом за первую половину 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – "Ощадбанк", сеть которого с января по июнь сократилась на 16 отделений. В тройку лидеров также вошел "ПриватБанк", закрывший 8 отделений.

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