Британские войска могут быть развернуты на западе Украины для обучения солдат ВСУ – The Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер якобы намекнул, что британские войска могут быть развернуты на западе Украины для обучения солдат. Он выразил согласие с украинским лидером Владимиром Зеленским, что "уточнение" предложения по обучению важно, поскольку страна испытывает трудности с набором войск.

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Об этом сообщает The Times. Издание напомнило, что на сегодня уже около 51 000 украинских солдат прошли обучение та территории Соединенного Королевства в рамках операции Interflex.

"Однако отправка военных в Великобританию предполагает многоэтапное путешествие, и есть опасения, что украинцы неохотно соглашаются на это из-за страха, что они не получат надлежащую подготовку или снаряжение перед отправкой на передовую. Перенос обучения на запад Украины может потенциально успокоить тех, кто стремится избежать призыва, и увеличить количество украинцев, проходящих базовый курс", – считают аналитики.

Отмечается, что и до полномасштабного российского вторжения британские военные тренировали украинских солдат на западе Украины, а небольшое количество британских военных медиков все еще остаются в стране и проводят тренинги.

"Учебные базы на западе Украины находятся в сотнях километров от линии фронта, но в прошлом подвергались ударам российских ракет, и западные чиновники ранее выражали опасения, что любые британские войска на территории Украины станут "мишенями", – говорится в публикации.

The Times пишет, что в телефонном разговоре Стармер и Зеленский обсудили операцию Interflex и "согласились с важностью уточнения предложения для дальнейшего укрепления возможностей Украины на поле боя". Оба лидера признали важность "предстоящих недель и месяцев", как отмечается, перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Тот когда-то обещал "закончить войну в течение дня" после возвращения в Белый дом, и пригрозил прекратить американскую военную помощь, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Кремлем. Зеленский же сказал Стармеру, что Украине сперва необходимо "ослабить российские силы на долгий срок". Британский премьер в разговоре с Трампом также отметил, что Украине нужно "обеспечить как можно более сильную позицию".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в начале декабря СМИ писали, что Франция и Британия уже размышляют над вариантами размещения своих войск в Украине. Отмечалось, что силы европейских стран должны на линии разграничения мониторить режим прекращения огня для обеспечения Украине безопасности.

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