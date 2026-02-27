Британские и французские десантники тренируются для возможной миротворческой миссии в Украине – медиа

Британские и французские десантники проводят финальные тренировки перед возможной миротворческой миссией в Украине. Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании отрабатывают совместные десантные рейды вместе с коллегами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции.

Учения в Бретани начались в четвертую годовщину войны в Украине, став заключительным этапом подготовки десантников к развертыванию в составе НАТО. Об этом сообщает The Telegraph и Euronews.

Учения "Орион" стали ответом на последние заявления политиков: сэр Кир Стармер объявил, что Великобритания и Франция готовы возглавить миротворческие силы в Украине в случае заключения соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что обе страны могут направить до 5 000 военнослужащих.

Во время учений британские солдаты 16-й бригады входили в силы высокой готовности и способны быстро развернуться в составе НАТО.

По словам источника в британском Министерстве обороны, "эти ребята – острие копья обычной армии" и готовы к любым действиям. В то же время, из-за сокращенной численности армии Великобритании до 70 000 человек, для реализации такого плана придется временно вывести войска из Эстонии и Кипра.

Министр вооруженных сил Аль Карнс предупредил, что страна имеет ограниченное время на подготовку к большому конфликту, а армия остается во многих аспектах на уровне 1990-х годов.

Около 2 000 британских и французских военнослужащих участвуют в девятидневных учениях "Орион". Военные совершали прыжки с транспортных самолетов RAF A400M и французских самолетов, занимали позиции, разворачивали оборонительные сооружения, отрабатывали засады и нападения на условного врага.

Под контролем французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси британские разведчики и парашютисты осуществили незаметную высадку на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан, уничтожали условные средства ПВО и обозначали зоны высадки основных сил. Высадку также совершил 2-й батальон французского парашютного полка в составе двух боевых групп.

К учениям присоединились итальянские десантники бригады "Brigata Paracadutisti Folgore", а запасы для высадки сбрасывали самолеты RAF.

Французский генерал Рено Ронде отметил, что учения позволяют тестировать новые конструкции и оборудование, интегрировать беспилотные летательные аппараты и отрабатывать гибридные коммуникационные сети.

"Способность к инновациям и быстрой адаптации теперь является ключевым фактором сохранения преимущества на поле боя", – добавил он.

Учения "Орион" включают многонациональную кооперацию: британские, французские и итальянские подразделения отрабатывали совместные действия, высадку десанта и создание локального прорыва для поддержки основных сил.

Полковник Коломбан де Поншарра подчеркнул, что основные цели учений — скорость действий, выносливость и автономность. Войска должны быть готовы продержаться 48–72 часа на территории конфликта, используя собственные беспилотники, батареи и боеприпасы.

Всего в рамках трехмесячных масштабных учений задействовано 12 500 военных, 25 кораблей и 140 самолетов. Франция и 24 страны-союзники отрабатывают сценарии конфликта высокой интенсивности, используя вымышленный конфликт между "Арнландом" и "Меркурием" как альтернативу реальной угрозе со стороны России.

Британские и французские десантники отмечают, что учения помогают проверить взаимодействие союзников, адаптироваться к современным вызовам и закрепить навыки, необходимые для возможного развертывания миротворческой миссии в Украине.

Что предшествовало

Во время последнего саммита "Коалиции желающих" (который состоялся в начале января в Париже) была достигнута договоренность о развертывании "многонациональных сил сдерживания" в Украине – речь идет именно о военном контингенте стран коалиции.

В США эту договоренность поддержали, однако отдельно подчеркнули, что американских представителей в "силах сдерживания" однозначно не будет. Однако в Вашингтоне согласились контролировать действие прекращения огня.

Также в коалиции подчеркнули, что развертывание "сил сдерживания" состоится только после соответствующих мирных переговоров Украины и России и достижения перемирия.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск государств "Коалиции решительных" в Украину до достижения перемирия означала бы эскалацию в войне. Это создало бы риск потери контроля над ситуацией, поэтому"по состоянию на сегодня такой шаг исключается".

