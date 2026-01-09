Британия запускает производство дронов-перехватчиков: Хили рассказал о планах поставок их в Украину

Великобритания начинает производство дронов-перехватчиков для Украины уже в январе 2026 года, а первые поставки ожидаются в феврале. Проект реализуется в рамках совместной оборонной инициативы с участием украинских и британских инженеров. Новые беспилотники должны усилить защиту украинских городов от российских воздушных атак.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили перед запланированной встречей с президентом Зеленским. Информацию обнародовало информагентство "Укринформ".

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что в Соединенном Королевстве стартует серийное производство дронов-перехватчиков в рамках совместного проекта OCTOPUS. Производство начнется уже в январе, а с февраля беспилотники планируют передавать Украине.

Проект является частью дорожной карты развития столетнего оборонного партнерства между двумя странами, которую стороны подписали в Киеве. Документ предусматривает не только политическую координацию, но и конкретные практические шаги в сфере оборонных технологий.

В разработке и совершенствовании дронов OCTOPUS участвуют украинские инженеры, которые сейчас работают совместно с британскими специалистами на территории Великобритании. Предполагается, что производство позволит выпускать тысячи дронов ежемесячно.

Беспилотник Project OCTOPUS был создан в Украине при поддержке британских ученых и техников, он уже доказал свою эффективность в боевых условиях. Он специализируется на перехвате вражеских дронов, в частности типа Shahed, и является значительно более дешевой альтернативой ракетам противовоздушной обороны.

В британском правительстве подчеркивают, что такие дроны способны быстро уничтожать воздушные цели еще на подлете, что имеет критическое значение для защиты украинской инфраструктуры в условиях массированных атак со стороны России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Великобритании подтвердили поставки Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven. Они уже находятся на вооружении нашей страны и помогают защитникам неба оперативно отражать российские воздушные удары. Raven – это решение для противовоздушной обороны, которое было разработано специально для Украины и финансируется Великобританией.

