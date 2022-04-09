'Британия с нами, антивоенная коалиция остановит РФ': Зеленский призвал мир противостоять агрессору

Президент Украины после встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Британия является лидером в предоставлении нашему государству оборонной помощи и в санкционной политике в отношении России. Это лидерство навсегда останется в истории.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу. Он назвал Джонсона настоящим другом Украины, который был среди тех, кто не колебался ни минуты в вопросе, стоит ли поддерживать нашу страну (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уже известно, какую помощь послевоенному восстановлению Украины окажет Великобритания. Она готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

Видео дня

Во время визита Бориса Джонсона в Киев Владимир Зеленский обсудил с ним то, какие еще санкции предстоит ввести антивоенной коалиции против страны-агрессора России, чтобы принудить ее к миру.

"Задача вполне понятна – скорее завершить эту войну, начатую Россией. Освободить нашу землю от захватчиков. И обеспечить безопасность Украине, а значит, безопасность демократии и свободы народов на востоке Европы. Именно поэтому это не просто моральная обязанность всех демократических государств, всех сил Европы – поддерживать стремление Украины к миру. Это, собственно, стратегия защиты для каждого цивилизованного государства. Давить на Россию больше, чтобы как можно быстрее восстановить мир и безопасность", – подчеркнул украинский лидер.

Он в очередной раз подчеркнул, что Россию нужно остановить как можно скорее, потому что ее действия – это катастрофа, которая неизбежно ударит по всем. Ведь на самом деле, по словам Зеленского, изначально у РФ была цель уничтожить свободу и жизнь не только в Украине. "Весь европейский проект – вот мишень для России", – сказал он.

Президент рассказал, что услышал от канцлера Австрии Карла Негаммера заверение, что его страна, как другие ответственные государства, стремится заставить Россию искать мира. Политик пообещал, что Австрия вместе с партнерами по ЕС продолжит санкционную политику против РФ, пока она не уберет все свои силы с украинской суверенной территории.

"Сегодня был действительно плодотворный день для Украины. Для нашей дипломатии. И это уже 45-й день нашей обороны от российского нашествия. Думали ли в Москве, что на 45-й день после их вторжения в Киеве будут происходить именно такие события? Нет, они не могли это даже вообразить. А мы сделали это реальностью", – заявил Зеленский.

Он отметил, что на всех переговорах с представителями стран мира он поднимает три темы: конкретную помощь нашей обороне, помощь нашим людям и конкретные гарантии безопасности для нашего государства.

"Конечно, не от всех я слышу конкретные ответы на свои конкретные вопросы. Но каждый день позитива для Украины все больше. Однако еще не настолько больше, чтобы можно было точно определить сроки окончания этой войны. Россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать на нашу землю новые военные силы и новую технику", – подчеркнул президент.

Это свидетельствует о том, что Украине нужно больше оружия, чтобы дать отпор оккупантам, а также еще больше санкций против РФ, чтобы ослабить агрессора.

"Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир точно может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их ощущение безнаказанности. Другой источник – газ – также со временем будет перекрыт. Это просто неизбежно. Не только по причинам безопасности, но и по экологическим соображениям", – отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что нефтяное эмбарго должно стать первым шагом. Его должны ввести все демократические страны всего цивилизованного мира. Только тогда Россия это почувствует.

"У Украины нет времени ждать. У свободы нет времени ждать. Когда тирания начала агрессию против всего, на чем держался мир в Европе, нужно действовать немедленно. Нужно действовать принципиально", – резюмировал гарант.

Он также сообщил, что в Украину вернется одна из наших главных святынь – икона святого Николая (Мокрого) – первая чудотворная икона Руси, которую вывезли из страны еще во время Второй мировой войны. Над ее возвращением работали длительное время.

"И в свое время она будет дома – в Соборе Святой Софии. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 9 апреля прибыл в Украину. В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гарант не раскрыл деталей переговоров, однако назвал Джонсона "лидером санкционного давления на Россию и оборонной поддержкой Украины". Премьер Британии в свою очередь выразил непоколебимую поддержку Киеву и пообещал новые санкции против РФ.