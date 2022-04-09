'Украинцы - новые герои мира!' Джонсон выразил непоколебимую поддержку Киеву и пообещал новые санкции

Пребывая в Киеве, премьер-министр Британии Борис Джонсон после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил восхищение мужеством украинского народа. И назвал украинцев "новыми героями мира".

Британский премьер пообещал, что Европа будет еженедельно ужесточать санкции против России из-за преступлений путинской армии в Украине и гарантировал нашему государству беспрецедентную поддержку. Об этом Джонсон сказал на брифинге после переговоров с Зеленским.

"Я хотел бы подчеркнуть мужество народа Украины в борьбе против российской агрессии. В последние несколько недель мир обрел новых героев. И этими героями стали граждане Украины. Буквально несколько недель назад мы встречались с вами в этом же здании, но в другом помещении. Разведывательная информация, которой мы владели, указывала на то, что россияне думали, что Киев падет за считанные часы перед их армадой. Но насколько сильно они ошибались! И насколько мощно украинцы продемонстрировали мужество. Мужество льва", - отметил Борис Джонсон.

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Он заявил, что мир шокировали преступления российской армии в Украине, в частности, в Буче и Ирпене. Зверства путинской армии уничтожили репутацию президента РФ Владимира Путина и его правительства. И обрекли Россию на затягивание санкционной "удавки".

"То, что Путин сделал в Буче, в Ирпене, военные преступления - они нанесли сокрушительный удар его репутации и репутации его правительства. И мы длительный период обсуждали, что на Россию надо давить, что отведение российских войск только временное. Поэтому вы справедливо отметили, что необходимо оказывать всяческую поддержку Украине и совместно с партнерами мы будем усиливать экономическое давление, будем интенсифицировать санкции против России с каждой неделей", - заверил Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул: санкционное давление не будет ограничиваться замораживанием активов или санкциями против олигархов из РФ. Санкции также отразятся на возможности России использовать свои энергетические ресурсы.

Также Джонсон заверил, что западные партнеры продолжат оказывать Украине экономическую и военно-военную помощь. На сегодняшний день Украина уже получила помощь от Запада на общую сумму более 1,5 миллиарда евро.

"Мы хотим либерализовать торговлю с Украиной для того, чтобы помочь экономическим путем. Мы хотим оказать помощь с разминированием, чтобы избавиться от тех мин-ловушек, которые оставляют после себя российские солдаты. И главное - мы развиваемся. Мы формируем видение нашего будущего. Гераклит сказал , что война - это отец перемен. И война действительно определяет видение будущего. Видение будущего Украины - вместе с партнерами, с друзьями", - отметил Джонсон.

Британский премьер подчеркнул, что западные партнеры приложат все усилия для того, чтобы Украина не только победила в войне, но и больше никогда не столкнулась с повторением ужаса, который украинский народ переживает сейчас.

"Мы, Великобритания и другие партнеры, будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала снова перед ужасами вторжения. Чтобы страна никогда не могла столкнуться с шантажом или угрозой любым способом. Остается сделать немало чего , чтобы обеспечить успешность Украины и победу Украины и поражение Путина", – отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что развязанная Путиным война не имеет оправдания. Но независимая и суверенная Украина появится по результатам этой войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джонсон привез в Украину новый пакет финансовой и военной помощи. Он провел переговоры с Зеленским в Киеве.