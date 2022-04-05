Британия намерена показать реальную путинскую войну в Украине на Совбезе ООН

На Совете безопасности ООН Великобритания намерена продемонстрировать путинскую войну такой, какая она является на самом деле. Заседание состоится 5 апреля.

Об этом сообщается в Twitter британского представительства в Организации Объединенных Наций. Также на заседании выступит президент Украины Владимир Зеленский.

"Во вторник на заседании Совбеза ООН по Украине выступит президент Зеленский после его визита в Бучу. Мы покажем путинскую войну такой, какой она является на самом деле", – сказано в сообщении.

Заседание начнется в 17:00 во вторник, 5 апреля.

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Напомним, что Россия пыталась созвать Совбез ООН на день раньше, 4 апреля. Страна-агрессор собиралась рассказывать о "провокации украинских праворадикалов в Буче", пытаясь обвинить в этой резне Украину.

Однако России отказали в проведении встречи по ее инициативе. Вместо этого запланировано обсуждение по требованию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения Бучи в Киевской области в одном из домов в подвале обнаружили пыточную, где оккупанты ставили на колени украинцев и убивали.

Также появились свидетельства украинцев, кому удалось выжить. Один из мужчин, чудом избежавший смерти, рассказал о зверствах карательных отрядов Кадырова в Буче.

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