Совбез ООН проведет заседание по требованию Украины: названа дата

Во вторник, 5 апреля, состоится заседание Совета безопасности ООН, которое требовала провести Украина. Его созывает Великобритания, которая в этом месяце является председателе Совбеза.

На этом заседании будут говорить о войне в Украине, в частности, о растущем количестве доказательств военных преступлений российских оккупантов в Буче. Об этом в Twitter сообщила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Мы будем использовать наше председательство в Совете безопасности, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость", – написала она.

Вудворд напомнила об ужасных кадрах из Бучи, которые увидел весь мир после освобождения города от российских захватчиков. На улицах населенного пункта и в братских могилах нашли тела более 800 безоружных мирных жителей, которых связывали и расстреливали оккупанты. Солдаты вражеской армии насиловали женщин на глазах у их детей. И это далеко не весь перечень преступлений россиян в Украине.

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Отметим, что ранее Россия попыталась созвать заседания Совбеза ООН на день раньше, 4 апреля. Там страна-агрессор собиралась рассказывать о "провокации украинских праворадикалов в Буче", пытаясь обвинить в этой резне Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов осудил Совет безопасности ООН за то, что его члены молчат о зверствах российских оккупантов в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

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