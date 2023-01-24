Бринк заявила, что в Украине не должно быть места для тех, кто использует госресурсы для собственного обогащения

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на последние разгоревшиеся в нашем государстве коррупционные скандалы. Она заявила, что в будущей Украине не должно остаться места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения.

Видео дня

Она также вспомнила слова президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что сила общества и государства базируются на правосудии и справедливости. Об этом Бринк заявила во время выступления перед началом выступления лауреатки Нобелевской премии мира Александры Матвийчук, пишет "Радио Свобода".

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что в Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения.

"США полностью поддерживают Украину вашей борьбе за ваше будущее. Народ Украины имеет право выбирать свое будущее. В будущей Украине не может быть места для тех, кто использует государственные ресурсы на собственное обогащение. Государственные ресурсы должны служить народу. Люди должны понимать свою ответственность друг перед другом и перед государством. И это не пустые слова. Это слова, которые имеют глубокие корни в ценностях, поддерживаемых Украиной в попытках быть частью евроатлантического общества", – сказала госпожа посол.

Она также упомянула обращение президента Украины Владимира Зеленского, сделанное вечером 23 января. В нем глава государства подчеркнул, что сила общества и государства базируется на правосудии и справедливости, поэтому возврата к прошлому быть не может. Бриджит Бринк отметила, что хочет верить, что украинское общество и правительство мобилизуются после уроков прошлого.

"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", - добавила она.

Напомним, 22 января президент отреагировал на ряд коррупционных скандалов в украинских министерствах. Он анонсировал громкие расследования по чиновникам по делам госзакупок и энергетики. По словам Зеленского, информация, всколыхнувшая общество, будет детально проанализирована, государство предпримет все необходимые меры.

Тем временем 24 января произошли кадровые изменения в нескольких министерствах. Должности потеряли заместители трех министров: Вячеслав Шаповалов из Минобороны, Иван Лукеря и Вячеслав Негода из Минразвития громад и территорий, а также Виталий Музыченко из Минсоцполитики.

Также были уволены главы пяти ОВА: Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, Киевской – Алексей Кулеба, Запорожской – Александр Старух, Сумской – Дмитрий Живицкий и Херсонской – Ярослав Янушевич.

Глава Киевской ОВА заменит в должности экс-замглавы ОПУ Кирилла Тимошенко, указ об увольнении которого подписал президент Зеленский.