Си Цзиньпин пытается балансировать между Россией и Западом, но Путин стал для него ''обузой'' – WP

Глава Китая Си Цзиньпин стремится дистанцироваться от российского диктатора Владимира Путина и полной поддержки России, поскольку не хочет оказаться на стороне того, кто проиграет войну против Украины. Пекин мог сыграть для Москвы такую же роль, какую Вашингтон для Киева, и тогда шансы на "победу" страны-агрессора выросли.

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Но этого не произошло и это свидетельствует о том, что в практической плоскости у "безграничной дружбы", которую главы РФ и КНР провозгласили всего за несколько недель до российского вторжения 24 февраля, существуют четкие ограничения. Об этом в колонке The Washington Post написал Макс Бут – колумнист издания, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

"Россия имеет гораздо больше людей, более крупную экономику и более мощную армию, чем Украина. По всем правилам, она должна была уничтожить Украину в начале войны. То, что этого не произошло, то, что война идет уже второй год, а у Киева есть хорошие шансы восстановить утраченные позиции – в значительной степени объясняется тем, что Украина имеет много союзников, а Россия – нет", – указал он в начале материала.

Автор привел оценки Кильского института мировой экономики, согласно которым, после российского вторжения США и Европа пообещали предоставить Украине около $100 млрд военной и экономической помощи. Это включает и все более сложное военное оборудование, начиная от систем противовоздушной обороны Patriot и заканчивая танками Leopard 2 и M1A2 Abrams, предоставление которых было анонсировано на прошлой неделе.

"Россия также нуждается в внешней помощи. В ее войсках заканчивается все: от артиллерийских снарядов до дронов и ракет. Но только две известные нам страны-изгои – Иран и Северная Корея – готовы предоставить Кремлю военное оборудование. Для всех остальных в приоритете Украина", – отмечается в публикации.

Крупнейшим отсутствующим военным поставщиком РФ является Китай – самый мощный в мире экспортер высокотехнологичных товаров и четвертый по величине экспортер оружия. Однако спустя почти год войны китайский лидер Си Цзиньпин пытается балансировать между Западом и Россией, создавая тем самым потенциальные возможности для США.

Так, Пекин с радостью продолжил торговлю с Россией на выгодных условиях. Китай и Индия заменили Европу в рейтинге главных покупателей российской нефти и газа, которые подешевели из-за санкций Запада. По словам исследователей из Silverado Policy Accelerator, КНР стала крупнейшим источником импорта для Кремля – в частности полупроводников, которые нужны РФ для производства как гражданского, так и военного оборудования.

Из-за того, что компании Apple и Samsung перестали продавать смартфоны в Россию, Китай в третьем квартале 2022 года захватил 70% российского рынка. Эта двусторонняя торговля косвенно субсидирует военные усилия Путина и, в случае с микрочипами, дает Кремлю возможности для производства оружия.

"Но не стоит забывать, что Китай до вторжения также имел прочные экономические отношения с Украиной. Действительно, как отметил мой коллега из Совета по международным отношениям Цзуньюань Цзои Лю: "К 2019 году Китай заменил Россию как крупнейшего торгового партнера Украины, став крупнейшим импортером украинского ячменя и железной руды, тогда как Украина обогнала Штаты, став крупнейшим экспортером кукурузы в Китай". А министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву сказал мне, что Китаю выгодна длительная война в Украине, поскольку это отвратит Запад от него самого и он будет получать от РФ энергоносители по низким ценам", – пояснил Макс Бут.

Он предположил, что это возможно, но Китай явно не в восторге от экономических срывов, вызванных российским вторжением. Ведь, будучи крупнейшим кредитором для стран с низким уровнем дохода, Пекин должен беспокоиться о том, чтобы получить выплаты от тех стран, чья экономика пострадала от стремительного роста цен на сырьевые товары.

Китайские дипломаты рассказывали европейцам, якобы Си Цзиньпин не знал о российском вторжении заранее и ему пришлось экстренно эвакуировать 6000 граждан КНР из Украины. Он также публично озвучил "вопросы и беспокойство" по поводу вторжения войск РФ и заявил Путину о неприемлемости использования ядерного оружия.

"Си является несентиментальным практиком, сторонником реальной политики, а значит, он не хочет оказаться на стороне страны, которая может проиграть", – считает колумнист.

На основе разговоров с китайскими официальными лицами ранее издание Financial Times сообщило: "Китай теперь считает вероятным то, что России не удастся победить Украину, так что из этого конфликта Москва выйдет значительно ослабленной экономически и политически.

"Другими словами, проигравшая Россия может быть не очень полезным союзником для Китая – страны, и без того имеющей немного друзей в мире. И Китай, как крупнейшее торговое государство мира, не может позволить себе оказаться в такой же изоляции, в которую загнала себя Россия. Это помогает объяснить, почему Пекин тянется в Европу и пытается ослабить вражду с США, например, отстранив одного из своих самых активных дипломатов-"волков", – говорится в публикации WP.

В статье Foreign Policy в этом месяце двое ученых из Центра Стимсона – бывший офицер разведки Роберт А. Мэннинг и эксперт из Китая Юн Сунь утверждали, что администрация американского лидера Джо Байдена должна воспользоваться неоднозначным отношением Си Цзиньпиня к войне, чтобы отвлечь его от России.

Они предположили, что предложение Китая выступить посредником в украинском кризисе следует изучить и что Штаты ничего не потеряют, если рассмотрят возможность открытия новых возможностей американо-китайского сотрудничества в отношении Украины.

Ветеран ЦРУ с 30-летним стажем и бывший офицер национальной разведки Восточной Азии Пол Гир отметил, что согласен с существованием такой "потенциальной возможности".

"Путин поставил Си в неудобное положение, если не перед лицом настоящей угрозы. Но вопрос в том, что в качестве услуги за услугу может предложить Вашингтон? Пекин не собирается становиться на нашу сторону против Москвы просто потому, что это верно. Какая из этого выгода для Китая?" – указал он.

Аналитики усматривают здесь значительный недостаток: рост "вражды" США в отношении Китая. Мол, продолжая то, что начал предыдущий президент Дональд Трамп, Байден усиливает экономическое давление на КНР, включая блокировку экспорта самых современных микрочипов и оборудования для их производства. Он создает впечатление, что целью политики США является не только противодействие военной угрозе Китаю, но и, как отметил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, остановка его экономического роста.

Чтобы склонить Китай к большему сотрудничеству в вопросе войны в Украине и других неотложных проблем, таких как Северная Корея, считает ветеран ЦРУ Гир, США должны убедить китайцев, что они по крайней мере столь же заинтересованы в потенциале мирного сосуществования и стратегического сотрудничества, сколь в ведении системного стратегического соперничества. Но в нынешней атмосфере роста напряженности, это "чрезвычайно сложная задача".

"Сомнительно, что США смогут убедить Китай стать партнером в прекращении войны в Украине. Но по крайней мере, администрация Байдена может продолжать давить на Китай, чтобы тот не предоставлял России военное оборудование. Пока Китай будет оставаться в стороне, у Украины будет шанс победить", – подытожил колумнист WP.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена направила правительству КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать помощь военным усилиям РФ в Украине. Так Белый дом пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности.

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