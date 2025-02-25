БПЛА-разведчики, FPV-дроны на оптоволокне и не только: Зеленский показал новейшие украинские разработки. Видео

С начала полномасштабного вторжения страны-террористки России украинская оборонная отрасль начала возрождаться и развиваться. БПЛА-разведчики, FPV-дроны, средства РЭБ и не только помогают нашим защитникам бороться против врага.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Гарант поблагодарил союзников за инвестиции в украинскую оборону.

"БПЛА-разведчики, FPV-дроны на оптоволокне, наземные роботизированные платформы, дроны-перехватчики, средства РЭБ и РЭР, системы связи, речные дроны, а также ракеты-дроны – все это действует на поле боя и защищает. И все это изделия нашей оборонной отрасли, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, эти новейшие разработки показали иностранным партнерам в рамках состоявшегося вчера (24 февраля) саммита Support Ukraine. Президент заверил, что в 2025 году Украина сможет выпустить больше таких типов беспилотников.

"Спасибо за инвестиции в наше оборонное производство, в то, что помогает Украине становиться крепче. В этом году всех типов дронов сделаем еще больше", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 24 февраля, на открытии саммита Support Ukraine в Киеве Зеленский заявил, что важным шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. По словам главы государства, Украина готова к обмену в формате "всех на всех".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля, в Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Одной из целей их официального визита стало стремление продемонстрировать украинцам поддержку в борьбе с Россией.

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