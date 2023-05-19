Борьба с коррупцией в Украине стала предметом более пристального внимания на Западе: в Guardian объяснили, в чем причина

Борьба с коррупцией в Украине привлекает все более пристальное внимание западных партнеров нашего государства. На Западе заподозрили, что под видом антикоррупционных действий на государственном уровне совершается компроментация влиятельных украинских деятелей, которые пришли в государственный сектор и проводили необходимые реформы Украины.

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Этой проблеме посвящен большой материал The Guardian. Авторы статьи проанализировали громкие судебные процессы в отношении экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, экс-гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского и объяснили, почему Украина, выиграв войну, может проиграть мир.

Авторы статьи отметили, что ряд недавних громких расследований, связанных с вероятной причастностью к коррупционным действиям в отношении Коболева, Дыхне, Пивоварского может вызывать усиление сомнений на Западе относительно политической ситуации в Украине. А также поставить под сомнение способность нашего государства эффективно использовать миллиарды европейских средств для восстановления после завершения военных действий.

Обеспокоенность по этому поводу выражает Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Великобритании, ее также частично разделяют антикоррупционные организации в Украине.

Авторы материала при этом подчеркнули, что обсуждение проблемы коррупции в Украине на фоне развязанной Россией войны требует деликатности, ведь государство-агрессор может использовать эту тему для своей агрессивной пропаганды. В частности, для продвижения кремлевских нарративов о якобы тотальной коррупции в Украине или о нежизнеспособности созданных при содействии западных союзников антикоррупционных органов и гражданского общества в целом.

"Коррупция давно является "ахиллесовой пятой" Украины, при этом страна добилась незначительного прогресса, медленно поднимаясь по индексу восприятия коррупции Transparency International со 142-го места в мире в 2014 году до 122-го в 2021 году. Несмотря на это, критики утверждают, что некоторые расследования не были направлены на действительно коррумпированных людей, а вместо этого сосредоточились на бизнесменах, которые пришли в правительство, чтобы помочь возродить экономику Украины после революции 2014 года. На кону стоит вопрос о том, какой экономикой станет Украина после войны - и рискнут ли талантливые люди снова работать на государство", – пишут авторы материала.

Они процитировали мнение заместительницы исполнительного директора по юридическим вопросам Transparency International Ukraine Екатерины Рыженко, которая призвалапересмотреть работу Антикоррупционного бюро Украины.

"Это хороший знак, что, несмотря на войну, антикоррупционная экосистема не боится преследовать "громкие имена" и добиваться прозрачного рассмотрения этих дел независимыми судьями. Однако, эти дела высветили серьезные проблемы в работе украинских антикоррупционных органов", – убеждена Рыженко.

При этом, ссылаясь на слова источника, некого украинского экс-чиновника, который "участвовал в кампании по созданию антикоррупционных органов в Украине", авторы статьи пишут, что сотрудники этих органов, вероятно, преследуют людей за нарушения корпоративного управления, а не за явную коррупцию.

К созданию неоднозначной ситуации в антикоррупционном сегменте может привести также чрезмерное стремление Украины показать Евросоюзу положительные результаты в борьбе с коррупцией перед возможными переговорами о вступлении в 2024 году. Об этом, пишет издание, говорят некоторые критики. Звучат также мнения о неумелости антикоррупционных органов в Украине и даже об унаследованном от СССР "карательном менталитете", " все еще сформированном советским недоверием к прибыли".

Так, как считает Коболев, чьи слова цитирует издание, может иметь место быть "попытка некоторых дискредитировать украинских реформаторов – и, соответственно, сами антикоррупционные органы".

Журналисты The Guardian обратили внимание на судебное разбирательство по делу Коболева, которому "грозит 12 лет лишения свободы, если его признают виновным в том, что он якобы ввел в заблуждение членов правления "Нафтогаза", заставив их выплатить ему огромный бонус в 2018 году".

Позиция прокуратуры заключается в том, что выплата нарушила постановление, ограничивающее размер бонусов руководителей государственных предприятий, прокуроры вменяют Коболеву также введение в заблуждение правления "Нафтогаза". В то же время сам Коболев отрицает какие-либо правонарушения, заявляя, что он предупредил правление о постановлении, но независимый юридический советник подчеркнул, что правление имеет исключительное право принимать решения о бонусах.

В статье приведен также контраргумент Коболева о том, что "размер его бонуса определял не он, а наблюдательный совет. Это противоречит всем правилам корпоративного управления, когда глава компании сам определяет размер своего вознаграждения". Напомнили авторы статьи и мнение Клэр Споттисвуд, бывшего британского газового регулятора и бывшего председателя наблюдательного совета "Нафтогаза", которая заявила, что совет единогласно одобрил премию после получения юридической консультации. В заявлении, которое она подписала вместе с двумя другими бывшими членами наблюдательного совета, Споттисвуд подчеркнула , что "это был смелый поступок руководства со стороны Коболева – взять на себя поразительно успешное дело", которое многие считали невыигрышным. Она также утверждает, что "никогда не давала интервью НАБУ".

Критикует Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за дела Коболева и глава совета гражданского контроля этого антикоррупционного органа Марк Савчук.

"Украинская компания получила $4,6 млрд, поэтому никакого ущерба не было нанесено. Эти дополнительные средства затем были инвестированы в инфраструктуру "Нафтогаза" или выплачены государству в виде дивидендов. Говорить о том, что человек, который этого добился, сделал это коррупционным путем, странно. На мой взгляд, правоохранительные органы совершают ошибку", – констатировал он в одном из интервью.

Авторы статьи признают, что полученная Коболевым премия "может быть сомнительной с моральной точки зрения". В то же время они напоминают, что "за время работы в "Нафтогазе" он превратил компанию из убыточной в ту, которая обеспечивала 15% всех государственных доходов Украины", и что "после начала войны он использовал свои знания о российской газовой промышленности, чтобы добиваться ужесточения санкций против Москвы, что признается в письме, написанном в его защиту Джоном Хербстом, бывшим послом США в Украине".

Также The Guardian утверждает, что Коболев – "не единственный бизнесмен, оказавшийся втянутым в этот конфликт". Они упоминают о судебном процессе по делу Евгения Дыхне, которого, по мнению авторов, "суд приговорил к пяти годам лишения свободы за сдачу помещений в аэропорту "Борисполь" в аренду частным предприятиям, таким как магазины и кафе, без использования государственного конкурсного отбора, который занял бы два года".

Авторы статьи отмечают, что Евгений Дыхне при этом "не получил никакой личной выгоды, но суд постановил, что только государство имеет право сдавать имущество в аренду, и подсчитал, что действия Дыхне привели к убыткам для государства в размере 15,7 млн. гривен". Сам Дыхне называет свой приговор "достойным Кафки".

Третьим громким процессом, упомянутым в статье, стало дело бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского. Его, уверяют авторы статьи, "обвиняют в том, что он лишил государство $30 млн, решив в 2015 году, что только половина портовых сборов в морском порту "Южный" на Черном море должна поступать в Администрацию морских портов Украины".

Сам Пивоварский при этом утверждал, что вторая половина должна доставаться частным компаниям при условии, что они будут реинвестировать полученные средства в техническое обслуживание, а также говорил, что его цель – сделать порт более эффективным.

The Guardian также отмечает, что в то время Пивоварский отвечал за дерегулирование украинской экономики, и, по его словам, он уведомил Министерство юстиции о реформах. Его не обвиняют в получении частной выгоды, но НАБУ настаивает на том, что только государственное предприятие имеет право взимать портовые сборы.

"Только сейчас я понял, какой ценой досталось мое искреннее желание изменить страну к лучшему. Я прошу прощения у своей жены и детей за то, что им пришлось пережить вместе со мной", – цитирует издание один из недавних постов Пивоварского в соцсети.

Журналисты The Guardian отметили, что так и не получили ответа от НАБУ на просьбу о комментарии.

"Критики признают, что некоторые бизнесмены балансируют на тонкой грани между проявлением инициативы и злоупотреблением служебным положением. Но они предупреждают, что украинская прокуратура искажает то, что представляет собой финансовое преступление. И они говорят, что если со всем этим не разобраться, Украина однажды может обнаружить, что она славно выиграла войну, только чтобы обнаружить, что проиграла мир", – резюмировали авторы статьи.

Напомним, 31 марта экс-директору "Борисполя" Дыхне присудили 5 лет лишения свободы.

По мнению адвокатов Дыхне, решение ВАКС противоречит верховенству права и защищает советские принципы института собственности. По мнению адвокатов, НАБУ, САП и ВАКС три года занимались делом, которое должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства, а в деле вовсе отсутствует коррупция как таковая. Как определено в самом решении ВАКС, ни Дыхне, ни руководитель службы арендных отношений аэропорта Олеся Левочко (ВАКС присудил ей 4 года) никакой выгоды не получали.

18 мая началось рассмотрение апелляционной жалобы Дыхне на приговор о пяти годах лишения свободы.