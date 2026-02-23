'Борьба конкретно против Порошенко': Айвазовская объяснила, как через санкции и нормы закона срывают участие лидера 'ЕС' в выборах

Через санкционные ограничения и специальные нормы законодательства Петра Порошенко пытаются отстранить от будущих выборов. Нормы, которые могут заблокировать его участие в президентской гонке, прокомментировала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, которая входит в парламентскую рабочую группу по подготовке послевоенного законодательства.

В интервью изданию "Левый Берег" она отметила, что предыдущие редакции законопроекта содержали признаки целенаправленной борьбы против пятого президента Украины.

Санкции как избирательный барьер

По словам Айвазовской, начальная версия законопроекта об ограничении участия в выборах лиц, связанных со страной-агрессором, содержала пункт о подсанкционных лицах.

"Она была прописана так, что Петр Порошенко, на которого наложили санкции в феврале 2025 года, точно не имел бы возможности участвовать в выборах. Ведь среди тезисов о связях с российской федерацией и оккупационными властями было упоминание о лицах, на которых наложены санкции в Украине. Эта норма выглядела как борьба против него конкретно относительно его участия в выборах", – заявила председатель ОПОРЫ.

Она также добавила, что прецедент с наложением санкций на Порошенко "не выглядит адекватным с точки зрения аргументации", поскольку суды продолжаются, а в самом санкционном пакете даже не было понятно, в связи с чем введены ограничения.

Изменение концепции: от запрета к информированию

Сейчас статья законопроекта претерпела изменения. По словам Айвазовской, актуальная версия предлагает не автоматический запрет из-за санкций, а механизм добровольного декларирования фактов сотрудничества с оккупантами.

"На сегодня эта статья предлагает, что лица, которые будут кандидировать, должны сообщить об этих фактах в Центральную избирательную комиссию и таким образом сообщить избирателям, чтобы те совершали осознанный выбор. Вопрос санкций в этой статье уже нет", – объяснила эксперт.

Однако она предостерегла, что при рассмотрении в парламенте политики могут снова изменить эти нормы.

Участие Порошенко в выборах остается под вопросом

Несмотря на исчезновение пункта о санкциях из "избирательной" статьи, фактическое ограничение прав Петра Порошенко никуда не исчезло из-за действия самого санкционного пакета.

"Петр Порошенко не сможет принять участие в выборах, потому что в рамках санкций ему запрещено все: заключать сделки, подписывать документы, использовать собственные средства, транспорт, связь и тому подобное. Представить себе кандидата с такими ограничениями очень сложно", – подытожила Ольга Айвазовская.