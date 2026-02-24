'Большой вызов': Сикорский высказался относительно идеи ускоренного вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что идея ускоренного вступления Украины в Европейский Союз требует трезвой оценки и учета готовности обеих сторон. Даже при политической поддержке Киева фиксация конкретной даты членства, в частности 2027 года, может создать серьезные процедурные и институциональные вызовы для ЕС.

Вступление Украины станет "большим вызовом" как для самого государства, так и для Союза. Об этом Сикорский заявил после заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, сообщает Polskie Radio.

Он обратил внимание на масштаб страны и ее экономические показатели, подчеркнув, что расширение требует тщательной подготовки. Отдельно польский министр упомянул о необходимости полной имплементации украинского Соглашения об ассоциации с ЕС. Креативные политические концепции не могут подменять реальные шаги по реформированию и адаптации законодательства к стандартам Евросоюза.

Речь идет, в частности, об идее так называемого обратного членства, которую поддерживает президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой подход предусматривает формальное получение статуса государства-члена с последующим поэтапным присоединением к отдельным политикам ЕС – в частности, к политике сплоченности и общей аграрной политике – по мере проведения реформ.

В ЕС продолжается дискуссия о возможном ускорении евроинтеграции Украины на фоне вызовов безопасности и переговоров о будущих гарантиях в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время позиция Варшавы свидетельствует о стремлении части стран-членов сохранить процедурную последовательность и соблюдение всех критериев расширения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила от ЕС перечень требований, выполнение которых необходимо для готовности к вступлению. Речь идет о шагах в сферах верховенства права и антикоррупционной политики, которые должны быть реализованы даже при самом быстром сценарии переговоров.

