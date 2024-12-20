Большинство украинцев поддерживают создание правительства национального единства, чаще всего называют кандидатуру Порошенко – КМИС

Большинство украинцев поддерживают или нейтрально относятся к идее создания правительства национального единства. Среди возможных кандидатов на должность его руководителя чаще всего называют Петра Порошенко.

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Об этом говорится в результатах социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 1-9 декабря 2024 года. На втором месте оказался украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно данным социологов, 47% украинцев поддерживают идею создания Правительства национального единства, объединяющего все патриотические силы как в парламенте, так и вне его. Нейтрально к этой инициативе относятся 37% опрошенных, а негативное мнение высказали только 10%.

На вопрос, кто из лидеров парламентских фракций и групп мог бы возглавить такое правительство, 20% респондентов назвали Петра Порошенко. Вторую позицию занял Денис Шмыгаль из 13% голосов. Далее следуют Юлия Тимошенко (7%), Юрий Бойко (5%) и Александра Устинова (4%).

Как отметил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, в Украине сохраняется сильный запрос на единство в обществе, в частности среди политиков независимо от их "лагеря".

Следует отметить, что опрос проводился среди взрослых граждан Украины в возрасте от 18 лет, проживавших на подконтрольной правительству территории. В выборку не включались жители временно оккупированных территорий (за исключением внутренне перемещенных лиц, переехавших из этих регионов), а также граждан, покинувших страну после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по результатам недавнего опроса, фракция "Европейская Солидарность" получила самую высокую положительную оценку среди парламентских фракций и групп. В частности, 36% опрошенных считают, что ее деятельность приносит пользу Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты опроса выявили неожиданно высокий уровень доверия украинцев к новоизбранному президенту США, Дональду Трампу. Согласно данным, 44,6% опрошенных в Украине выразили свою поддержку Трампу, что значительно превышает аналогичные показатели в странах Европы.

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