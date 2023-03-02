Больше никаких сантиментов: российский оппозиционер Гудков рассказал, что изменило позицию Запада по отношению к Путину

Российский политолог и оппозиционер Геннадий Гудков заявил, что регулярно общается с коллегами и чиновниками на Западе, чтобы иметь понимание о том, какова позиция международных партнеров Украины к России и лично диктатору Путину. На сегодня никто из них не собирается с Кремлем вести переговоры, искать компромиссы и альтернативу полному выводу войск с территории нашей страны.

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Этим он поделился в интервью проекта "Орестократия" шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару. Путин сделал все, чтобы утратить лояльность коллективного Запада, который долгое время неподдельно искал возможность увести острую фазу войны в дипломатическую плоскость.

"Грубо говоря, они задали Путину простой вопрос: "Ты готов или не готов? Если ты готов, мы эту позицию будем озвучивать перед Украиной и уточнять их мнение и готовность". Путин на эту готовность ответил ракетами по Украине и после этого пошли к вам западные танки", – рассказал Гудков украинскому собеседнику.

Оппозиционер подчеркнул, что цивилизованному миру больше нечего предложить Путину, кроме признания вины и поражения, выплаты Москвой репараций, возможно, политического урегулирования в отношении отдельных территорий, которые были захвачены до 23 февраля. Именно об этом регулярно ведутся разговоры у партнеров на Западе, когда обсуждается очередной пакет военной помощи.

"Позиция здесь в целом усиливается с каждым днем, становится более однозначной, более жесткой, без всяких сантиментов. Ничего другого сейчас ни одна страна предложить Путину не может и не будет. Путин показывает, что он болен, исступлен", – резюмировал Гудков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад единодушно и категорически осуждает массированные обстрелы РФ по Украине. В США и ЕС выразили уверенность в том, что украинцы одержат победу, а российским военным преступникам предстоит понести ответственность за содеянное.

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