Более высокие зарплаты и бизнес из США: Зеленский о плане восстановления Украины от Трампа

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время обсуждений с президентом США Дональдом Трампом речь шла о комплексном экономическом восстановлении Украины после войны. Готовится целый пакет документов Prosperity Package.

Об этом президент проинформировал во время общения с журналистами во вторник, 30 декабря. Зеленский рассказал об идеях Трампа по восстановлению экономики в Украине.

"Мы готовим несколько документов. Этот пакет мы называем Prosperity Package. Это пакет восстановления для Украины, экономического восстановления, восстановления рабочих мест, восстановления жизни в Украине", – рассказал Зеленский.

По словам главы государства, этот план касается всей Украины и является для Трампа приоритетной задачей, поскольку он непосредственно связан с созданием новых рабочих мест.

"Президент Трамп фокусируется на плане восстановления Украины. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата украинцев. Ониочень хотят сделать все благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок, чтобы была заработная плата утроена. И они действительно так это фиксируют", – отметил Зеленский.

По его словам, такой экономический скачок должен произойти благодаря введению особых льгот и условий для западных компаний на украинском рынке, которые позволят увеличить доходы наших граждан в несколько раз.

Эти договоренности о специальных условиях планируют официально закрепить на межправительственном уровне между Украиной, США и странами Европейского Союза. Президент отметил, что американская сторона уже активно прорабатывает этот сценарий.

Однако он подчеркнул, что реализация этого замечательного плана не будет мгновенной. Масштабный приход американского бизнеса и радикальный рост доходов украинцев возможен только после завершения боевых действий.

"Я думаю, что в этом есть большая перспектива, но мы же с вами понимаем, с чего все начинается. Давайте сначала закончим эту войну", – подчеркнул Зеленский.

