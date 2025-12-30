'Россия убивает экономику': Зеленский рассказал Трампу, что нужно для защиты

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским был "ознакомлен с ситуацией" в Украине – а именно с последствиями последних воздушных ударов российских захватчиков, которыми"Россия убивает экономику и убивает людей". После этого американский президент пообещал Украине помощь со средствами для ПВО.

Об этом 30 декабря рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он сам ознакомил Трампа со списком первоочередных потребностей Украины – ракетами для ПВО.

Какие ракеты нужны Украине

"Отдельный второй блок у нас был с президентом Трампом – что мне очень нужна ПВО. Мне очень нужны ракеты NASAMS. Мне очень нужны ракеты PAC-3 для "Петриотов". И я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация публично, но я показал, продемонстрировал это американской стороне", – рассказал Зеленский.

Как отметил Верховный главнокомандующий, он лично передал американскому коллеге "соответствующие бумаги с количеством, что нам нужно", после чего "президент Трамп сказал, что он мне поможет".

"Отдельно я сказал, что мы готовы все это купить через программу PURL. И здесь я хочу поблагодарить европейцев за то, что они наполняют эту программу, и у нас есть возможность покупать ПВО", – добавил Владимир Зеленский.

Российские удары

Он пояснил, что "только попросил президента, если можно, нам помочь, чем быстрее, тем лучше", потому что чуть ли не ежедневно российские агрессоры массово бьют с воздуха по Украине "и убивают – и экономику, и людей".

"Что касается русских – они хотят (безусловно) инфраструктурно отрезать Одессу и другие города; они бьют по портовой инфраструктуре, бьют и убивают – и экономику, и людей", – объяснил президент Украины.

Тем временем военные российской оккупационной армии снова атаковали Одесскую область – в результате ударов 30 декабря была повреждена промышленная и портовая инфраструктура, известно об одном пострадавшем.

Напомним, 23 декабря Одесская область тоже оказалась под вражеской атакой. В результате ударов было зафиксировано повреждение инфраструктуры и были перебои со светом. В частности, из-за обстрелов оккупантов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение.

