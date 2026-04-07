Блокировка счетов и имущества за долги – преступление против каждого украинца: Тимошенко выступила против законопроекта №14005

Фракция "Батькивщина" не поддержала законопроект №14005 по цифровизации исполнительных производств, из-за возможных негативных последствий для наиболее незащищенных категорий населения с долгами. Во фракции заявили, что этот документ является преступлением против каждого украинца и открывает возможность частным исполнителям блокировать банковские счета и имущество, а также лишать украинцев единственного жилья за минимальные долги.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.

Как отметила Тимошенко, этот законопроект открывает возможность частным исполнителям блокировать банковские счета и имущество.

Она пояснила, что действие законопроекта может распространяться на каждого, у кого есть хотя бы одна гривна долга, в частности долг за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги.

Также, по ее словам, после погашения долга могут возникать дополнительные финансовые обязательства, связанные с оплатой услуг исполнителей.

"Такой человек автоматически попадает в национальный реестр должников, и у него частные исполнители могут заблокировать все без исключения счета и имущество. И если человек даже добровольно погасил долг, то он все равно будет должен частным исполнителям 10% от суммы долга", – заявила нардеп.

По ее убеждению, будут страдать от применения закона наиболее незащищенные украинцы, в частности пенсионеры с минимальной пенсией, ВПЛ, которые уехали с оккупированных территорий и которым уже начисляли долги за коммунальные платежи за фактически утраченное имущество.

"Половина страны в тяжелой ситуации войны, у людей долги, а их еще лишат всего имущества и жилья", – подчеркнула Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что опасной нормой является то, что частные исполнители даже не будут согласовывать с должником стоимость продажи его имущества.

Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не поддерживать законопроект №14005, который до этого уже четыре раза уже был провален в сессионном зале