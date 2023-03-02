Блинкен впервые с начала полномасштабной войны встретился с Лавровым: СМИ узнали подробности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину встретился с министром иностранных дел страны-агрессора Сергеем Лавровым. Это произошло на встрече глав МИД стран "Группы 20" (G20) в четверг, 2 марта.

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Разговор между политиками длился около 10 минут. Об этом сообщило издание CCN со ссылкой на слова американского чиновника, путешествующего с Блинкеном.

В разговоре госсекретарь призвал РФ освободить незаконно задержанного американца Пола Уилана, а также возобновить участие в т. н. Новом договоре СНВ – соглашении о контроле над ядерными вооружениями, в котором российский диктатор Владимир Путин приостановил участие РФ.

Также он в очередной раз подчеркнул постоянную поддержку США Украины, которая борется с вторжением России.

"Я бы не сказал, что после этой встречи были какие-то ожидания, что что-то изменится в ближайшем будущем", – сказал чиновник.

Представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова также подтвердила, что разговор между Блинкеном и Лавровым состоялся. При этом официальных переговоров и встреч не было.

В последний раз Блинкен и Лавров встречались лично в январе 2022 года в Женеве – за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину. За последний год оба политика присутствовали на нескольких совместных встречах, но не разговаривали лично.

Напомним, что в Госдуме был принят закон о приостановлении участия России в договоре о ядерном оружии. Перед этим Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. Во время выступления он заявил, что РФ прекращает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Решение Путина прокомментировали государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Что Альянс, что Штаты считают такой шаг страны-агрессора неудачным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне ранее сказали, что у России нет ресурсов для "неограниченной" гонки ядерных вооружений. Страна-террорист не сможет конкурировать в этой области, особенно учитывая расходы на войну, развязанную в Украине, и наложенные на нее из-за этого санкции.