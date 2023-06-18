Блинкен провел 'откровенные и содержательные переговоры' с топ-чиновником Китая: шла ли речь об Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 18 июня, провел переговоры в Пекине. Он встретился с государственным советником Китайской Народной Республики, министром иностранных дел Цинь Ган.

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Об этом говорится на сайте Госдепа. Отмечается, что переговоры были откровенные, содержательные и конструктивные. Стороны говорили о мире, но вопрос Украины конкретно не поднимали.

"Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии и поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчета. Госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также возможности изучения сотрудничества по общим транснациональным вопросам с КНР, где наши интересы совпадают", – сказано в сообщении.

Кроме того, пресс-служба отметила, что Блинкен ясно дал понять, что США всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа и работать со своими союзниками и партнерами над продвижением своего видения свободного, открытого мира, поддерживающего международный порядок, основанный на правилах.

Блинкен и Цинь отметили важность содействия обменам между народами США и КНР.

В итоге американский чиновник пригласил китайского коллегу в Вашингтон для продолжения переговоров. Дата визита пока не указана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что столкновение США и Китая станет "невыносимой катастрофой для всего мира". По его словам, Пекин и Вашингтон имеют разные системы и отличаются во многих других отношениях.