Известно, что в пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне премьер Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден должны выдать лицензию ВСУ на охоту в путинских территориальных угодьях западными дальнобойными ракетами. Здесь возникает логичный вопрос: для чего тогда двое почтенных господ — госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми летели через полмира в Украину, когда все уже решено?! Чтобы обсудить более важные вопросы.

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Судячи з натяків, Захід проситиме в Києва прагматичнішого підходу до формулювання стратегії оборонної війни.

З одного боку, партнери підтримують довготривалу мету — повернення Україною контролю над усією територією в кордонах 1991 року.

З іншого, для перемоги українців над мордором — в нашому розумінні слова — Захід мав би виписати воєнний чек на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа в реальності зробити не спроможні. Тому НАТО потрібна проміжна мета війни, яку Сили Оборони збираються досягти воєнним шляхом. Це допоможе західним чиновникам переконати своїх виборців в доцільності допомоги Україні, в тому числі — і зброєю, — The Wall Street Journal.

Оскільки очікування Києва не збігаються з фінансовими реаліями в кабінетах Брюсселя і Вашингтона, відтак Блінкен днями заявив, що збирається разом з Леммі до України, аби уточнити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент… і що ми можемо зробити для підтримки цих можливостей". А потім прозвітувати Байдену та Стармеру. До речі, не варто думати, що тут все вирішено, і американські друзі московії вже здалися і не обставлять оту згоду численними обмеженнями, — про це пише Financial Times.

Якщо ж дивитися глобально, то видача ЗСУ ліцензії на атаки західною зброєю на території РФ — це прелюдія, один лише з етапів допомоги Україні, будуть й інші. Натомість Україна повинна заземлити очікування, тобто — фактично — піти на територіальні компроміси. Власне, українська делегація збирається до Вашингтону, де, очевидно, і доповідатиме "прагматичний" "план перемоги", підказаний Блінкеним.