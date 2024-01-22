Что сегодня происходит в Украине с демократическими свободами и принципами, куда двигается государство, как реагирует на это общество?

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З такими питаннями зателефонував мені німецький приятель, дуже добре обізнаний в питаннях світової політики та війни в Україні. Але навіть він сказав, що відверто збентежений останніми резонансними подіями – переслідування незалежних журналістів, погрози, прослуховування та втручання в особисте життя працівників ЗМІ, які критикують владу.

Про це вже розповіли великі іноземні ЗМІ. Наступною темою, що вийшла в інформ поле не тільки України стало затримання та взяття під варту власника однієї з найбільших інвестиційних компаній - Concorde Capital – Ігоря Мазепи. Справа порушена багато років тому, в 100 разів більша від заявленої суми збитків застава, яку спочатку вимагали прокурори. Її зменшили вдвічі, але все одно до колосальної суми. А сьогодні вночі випадково ще й згорів заміський будинок Мазепи...

Ці та ще чимало моментів історії викликали резонанс у суспільстві.

Ігор Мазепа – той, хто відкрито заявляв про тиск на бізнес в Україні. Той, хто намагався обʼєднати бізнес, щоб разом вистояти проти свавілля правоохоронців.

Бо останнім часом все більше бізнесменів нарікають на шалені побори, якими їх обкладають, на вимоги віддати частку в бізнесі або й віддати його повністю. Не погоджуєшся – кримінальні справи, обшуки, гучні заяви, і навіть можуть "знайти" "російський слід"…

Чи справді держава, в якій це відбувається, рухається в ЄС?! Чи усвідомлює влада всю небезпечність моменту?

А хто платитиме податки, забезпечуватиме робочі місця, інвестуватиме в Україну та її відбудову?

Хто з партнерів допомагатиме Україні, яка скочується в жахливе минуле?.. І хіба за це гинуть сьогодні найвідданіші патріоти нашої держави?

Такі процеси в Україні точно не наближають нашу Перемогу та європейське майбутнє держави!