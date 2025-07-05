Битва, которая длилась с начала избрания Трампа, за то, кто больше не хочет мира закончилась. Провальный разговор Путина и Трампа окончательно поставил точку в этом вопросе.

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Наконец Трамп публично признал, что человеком, который не хочет завершать войну является именно Путин. А это значит, что больше не имеют смысла разговоры о "замечательном парне", с которым можно заключить сделку. Более того, сегодняшний массовый удар по Киеву, на фоне эксперимента с остановкой поставок вооружения был прямым плевком в лицо американского президента. А как мы с вами прекрасно знаем, мало кто в мире может сравниться с масштабами его самолюбия.

Поэтому на столе у Трампа остался только один вариант: жесткие санкции и поставки вооружения. В ближайшие недели этот процесс запустится.

Держитесь.