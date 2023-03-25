Глава ізраїльського уряду Біньямін (Бібі) Нетаньягу задумав судовий переворот, замаскований під правову "реформу". Його порівнюють з бункерним

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Мета Бібі - отримати можливість правити країною, не особливо турбуючись про правові перепони.

Нетаньягу пропонує обмежити випадки, коли главу уряду можна визнати непридатним для виконання обовʼязків.

Таке право буде лише у самого премʼєра або в 2/3 його кабінету.

У Верховного суду відбирають повноваження скасовувати рішення уряду, контроль за відбором членів Конституційного суду віддають парламенту (який і обирає прем'єра).

"Реформа" перетворить прем'єра на невразливого правителя, якому не доведеться зважати на конституцію та закони країни.

Нетаньягу частіше звинувачують у корупції, ніж Сільвіо Берлусконі фотографують у компанії оголених "внучок" модельної зовнішності. Тому обрізання судовій системі категорично показане.

Мільярдери начебто купували Нетаньягу сигари та інші подарунки на суму в $200 тис. доларів. Бібі нібито домовлявся зі ЗМІ про "особливу співпрацю" й допомагав отримати преференції. В колекції - хабарництво, шахрайство та порушення довіри. Зрештою, чого хотіти від людини, якщо він у свої 73-ри вшосте став прем'єром, і править країною понад 15 років. Той самий Берлусконі, тільки у профіль.

Схожість Бібі та бункерного в тому, що вони вважають себе мудрішими за всіх інших разом взятих. "Обидва абсолютно неправильно розуміли світ, у якому діяли", - пише американська NYT.

В Ізраїлі не вщухають масові антиурядові протести. Їх учасники впевнені, що лідер країни перетворюється на диктатора.

Опоненти чинного прем'єра згадують, що під час виборів у 2019-го його партія використовувала для агітації білборд з Нетаньягу, який тисне руку Путіну. (https://t.me/orestokratiia/243) Тепер дедалі помітніша і тотожність їх політичних підходів.

Взаємини Бібі з Заходом погіршаться, якщо він піде на узурпацію влади.

Текст на скриншоті - NYT: "Путін і Нетаньяху показують, чому погані речі трапляються з поганими лідерами".

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