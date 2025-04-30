'Безнаказанности быть не может': ЕС в Совбезе ООН призвал наказать руководство России за агрессию против Украины

Европейский Союз и ряд других стран настаивают на наказании руководства России за агрессию против Украины и совершенные военные преступления. Кремль несет за это полную ответственность.

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Об этом говорится в заявлении Евросоюза, озвученном 30 апреля на заседании Совета безопасности ООН, которое созвали по инициативе Франции из-за российских атак по Украине. Документ подписали также другие европейские страны вне ЕС, в частности Молдова и Грузия.

"Безнаказанности быть не может. Россия и ее руководство должны понести полную ответственность за ведение агрессивной войны и другие тяжкие преступления по международному праву", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркнули, что Украина продемонстрировала свою готовность принять всеобъемлющее и немедленное прекращение огня без предварительных условий. Москва же продолжает злость.

Как отметили в заявлении, "к сожалению, прошедшая неделя стала еще одним свидетельством отсутствия интереса России к прекращению огня".

"Вместо того чтобы ответить взаимностью, Россия активизировала свои безжалостные атаки на гражданское население Украины и гражданскую инфраструктуру", – говорится в заявлении.

Евросоюз призвал Россию продемонстрировать готовность к прекращению войны и достижению мира без дальнейших промедлений.

В заявлении также отмечается, что "не может быть никаких переговоров об Украине без Украины и никаких переговоров, влияющих на европейскую безопасность, без Европы".

Европейский Союз подтвердил неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ и заявил, что будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы оккупантами украинских городов не прекращаются.

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