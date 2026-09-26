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Без Patriot? США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн – Reuters

Надежда Данищук
Новости политики
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США не включили ракеты для Patriot в новый пакет
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью использовать и заключить контракты на оставшуюся часть пакета военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов в рамках программы USAI до окончания финансового года, то есть до 30 сентября. Однако ракеты-перехватчики Patriot в этот перечень не входят.

Об этом сообщает Reuters. Издание ссылается на трех собеседников, осведомленных о планах администрации Трампа.

Первые поставки уже начались

По словам источников издания, по состоянию на начало этой недели 307 млн долларов уже закреплены в контрактах. Это гарантирует, что средства не будут аннулированы. Остальные 93 млн долларов планируется зафиксировать в контрактах до конца финансового года – до 30 сентября, чтобы предотвратить их аннулирование.

Речь идет о финансировании в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Конгресс США одобрил эти 400 млн долларов в декабре прошлого года, однако их использование стало предметом споров в Вашингтоне. Демократы и некоторые республиканцы критиковали Пентагон за то, что средства для Украины долгое время оставались неиспользованными.

По данным источников Reuters, первые поставки вооружения и оборудования в рамках этого пакета уже начались в сентябре. Они включают наступательное вооружение, а также оборудование и запасные части для бронетехники.

Остальную часть предусмотренной помощи планируется передать Украине до октября 2029 года. При этом президентский срок Трампа заканчивается в январе того же года.

Patriot в новом пакете не будет

Один из собеседников Reuters заявил, что в пакет не войдут ракеты для систем Patriot, несмотря на то, что Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью дронов и баллистических ракет, для противодействия которым Киеву требуются дополнительные средства противовоздушной обороны.

Высокоточные перехватчики не включили в пакет из-за истощения мировых запасов ракет Patriot в результате войны США с Ираном и войны России против Украины. Киев неоднократно просил Вашингтон предоставить больше таких боеприпасов.

В июле агентство Reuters сообщало: администрация проинформировала Конгресс, что доставка этого оборудования украинским войскам может длиться годами. Пентагон уже несколько раз задерживал поставки оружия Украине из-за опасений, что собственные запасы США стали критически низкими.

Это вызвало недовольство американских законодателей, которые считали такие сроки слишком длительными для страны, ведущей войну. Вопрос неоднократно поднимался во время слушаний в Конгрессе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине ежемесячно требуется не менее 100 ракет для Patriot, чтобы уверенно отражать российские атаки. Он призвал США и европейских союзников увеличить поставки ракет и подчеркнул, что времени на укрепление ПВО перед зимой осталось мало.

Несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским военным может передать Польша. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного.

Еще 10 ракет для Patriot может передать Украине ГерманияСША предварительно согласились на поставку в нашу страну этих боеприпасов.

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Редакционная политика