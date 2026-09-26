Без Patriot? США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует полностью использовать и заключить контракты на оставшуюся часть пакета военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов в рамках программы USAI до окончания финансового года, то есть до 30 сентября. Однако ракеты-перехватчики Patriot в этот перечень не входят.

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Об этом сообщает Reuters. Издание ссылается на трех собеседников, осведомленных о планах администрации Трампа.

Первые поставки уже начались

По словам источников издания, по состоянию на начало этой недели 307 млн долларов уже закреплены в контрактах. Это гарантирует, что средства не будут аннулированы. Остальные 93 млн долларов планируется зафиксировать в контрактах до конца финансового года – до 30 сентября, чтобы предотвратить их аннулирование.

Речь идет о финансировании в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Конгресс США одобрил эти 400 млн долларов в декабре прошлого года, однако их использование стало предметом споров в Вашингтоне. Демократы и некоторые республиканцы критиковали Пентагон за то, что средства для Украины долгое время оставались неиспользованными.

По данным источников Reuters, первые поставки вооружения и оборудования в рамках этого пакета уже начались в сентябре. Они включают наступательное вооружение, а также оборудование и запасные части для бронетехники.

Остальную часть предусмотренной помощи планируется передать Украине до октября 2029 года. При этом президентский срок Трампа заканчивается в январе того же года.

Patriot в новом пакете не будет

Один из собеседников Reuters заявил, что в пакет не войдут ракеты для систем Patriot, несмотря на то, что Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью дронов и баллистических ракет, для противодействия которым Киеву требуются дополнительные средства противовоздушной обороны.

Высокоточные перехватчики не включили в пакет из-за истощения мировых запасов ракет Patriot в результате войны США с Ираном и войны России против Украины. Киев неоднократно просил Вашингтон предоставить больше таких боеприпасов.

В июле агентство Reuters сообщало: администрация проинформировала Конгресс, что доставка этого оборудования украинским войскам может длиться годами. Пентагон уже несколько раз задерживал поставки оружия Украине из-за опасений, что собственные запасы США стали критически низкими.

Это вызвало недовольство американских законодателей, которые считали такие сроки слишком длительными для страны, ведущей войну. Вопрос неоднократно поднимался во время слушаний в Конгрессе.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине ежемесячно требуется не менее 100 ракет для Patriot, чтобы уверенно отражать российские атаки. Он призвал США и европейских союзников увеличить поставки ракет и подчеркнул, что времени на укрепление ПВО перед зимой осталось мало.

Несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским военным может передать Польша. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного.

Еще 10 ракет для Patriot может передать Украине Германия – США предварительно согласились на поставку в нашу страну этих боеприпасов.

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