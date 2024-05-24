'Без лжи Путин – абсолютно никто': Зеленский озвучил ожидания от Саммита мира. Видео

Мировое сообщество может вынудить страну-агрессор прекратить войну в Украине. Именно поэтому диктатор РФ Владимир Путин боится саммита мира в Швейцарии и пытается сорвать это мероприятие.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер сослался на соответствующую информацию от разведок.

"Саммит мира – это такой формат, который не позволит Путину больше врать. А без вранья он абсолютно никто. Путин не просто хочет сорвать Саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать Саммит" – отметил украинский президент.

Зеленский уверяет, что мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности.

"России нечего противопоставить мировому большинству: при всей путинской лжи, он зависит от окружения – в широком смысле этого слова. От международного окружения – тоже. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это действительно понимает", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также добавил, что сегодня говорил с президентом Кот-д'Ивуара, которого пригласил на Саммит мира, и обсуждал подготовку к Саммиту с маршалком Сената Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, вероятнее всего, пропустит украинский Саммит мира. Одновременно с этим мероприятием состоится сбор средств на предвыборную кампанию Байдена в Калифорнии, проводимую вместе с рядом голливудских звезд и с участием экспрезидента Барака Обамы.

На днях президент Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира, отметив, что в Швейцарии 15-16 июня соберутся делегации со всех континентов.