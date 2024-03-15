Без членства в НАТО война не закончится: Порошенко сказал, от чего зависит победа Украины

Вклад в оборону страны – это не только помощь армии, но и европейская и евроатлантическая интеграция. Без членства в НАТО война не закончится, как и не будет устойчивой ситуации на континенте.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью Елене Курбановой на телеканале "Прямой". Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО – это единственная реальная гарантия безопасности, и на этот результат должны работать все.

"Спроси сегодня любого человека: о чем ты думаешь, какой вопрос тебя сегодня беспокоит больше всего. Я убежден, что 70% вам скажут "когда победа" или "как закончится война". А что окончание войны? Государство должно изложить обществу свое видение. Не в формуле мира, которая очень субъективна, я так скажу. А она должна быть четкой, понятной, потому что от этого зависит не только жизнь людей, но и существование страны", – считает Порошенко.

"Мы должны очень внимательно читать историю, очень реально. Я скажу непопулярные вещи, чтобы Украина и наше суверенное, лучшее в мире государство не повторило опыт 1918, 1919, 1920 годов. Петлюра, Винниченко, Скоропадский. Мы должны действовать по-другому. Судьба Украины будет разрешаться украинцами. Мне все равно, что по этому поводу думает путин. Бесполезно чего-то просить у путина. Он понимает только язык силы. Но это не значит, что мы не можем готовиться к этому", – говорит Петр Порошенко.

"Украина должна быть сильной. Сильной – это не измеряется количеством танков или Вооруженных Сил. Сила Украины в моем понимании – это сила нашего партнерства. Сила нашего партнерства – это когда Украина имеет четкую перспективу членства в НАТО. Не существует никаких других гарантий безопасности.

Все остальное, кроме статьи 5 Североатлантического соглашения – это не работающие ситуации, вроде Будапештского меморандума. Не сработает – не надейтесь. Вы наоборот отвлекаетесь от нашей главной задачи – мы должны быть в НАТО", – отмечает лидер "Евросолидарности".

"Перестаньте вестись на ультиматуме путина. Ведь судьба Украины в НАТО зависит от Украины и украинцев, а мы уже более 80% поддержки украинцев – это наша Конституционная норма. И вторая позиция – это позиция наших партнеров. Какая мотивация партнеров взять Украину? Потому что с Украиной НАТО будет сильнее, чем Украина. Потому что без членства в НАТО война не закончится. Я скажу грустную правду. Все остальное будет перерывом, а членство в НАТО – будет конец войны. Членство Украины в НАТО – это стабильная ситуация на континенте", – объясняет Порошенко.

"Когда ты говоришь – примем Украину в НАТО, потому что это путь к миру и окончание войны – это правда. А когда путинские голоса говорят, а давайте мы просто сделаем перерыв, учитывая, как он сказал в последнем интервью "реалиям, которые сложились на земле" – это ложь. Ибо пути не остановится. Так же как Путин не остановился в Крыму. Так же как Путин не остановился на Донбассе. Ему не нужен ни Донбасс, ни Крым, ни Херсонская, ни Запорожская области. Путину нужен советский союз 2 версия", – констатирует Порошенко.

"Я хочу достучаться – нет у нас никакой альтернативы НАТО, и мы должны находить союзников, вести переговоры с Эрдоганом, Орбаном, Трампом. Точно наш союзник Байден. Мы должны сформировать голоса, потому что это будет инвестиция. Это не будет помощь Украине, принятию в НАТО. Надо перестать говорить на таком языке. Это будет инвестиция всех 32 стран-членов в собственную безопасность. Вообще нужно менять нарратив переговоров. Наши эмоции, наши слезы больше не трудятся. Надо работать работой, доводами, достижением. И тогда все у нас получится", – убежден Петр Порошенко.

"Мой результат, к которому я стремлюсь, это членство Украины в НАТО. С этим ложимся, с этим встаем, об этом мечтаем. Этого добиваемся", – резюмирует пятый Президент.