Беспилотники, РЭБ, ИИ и не только: Украина и Литва запускают инициативу поддержки оборонных инноваций

Министерство национальной обороны Литвы, Министерство обороны Украины и кластер Brave1 запускают проект грантовой поддержки инноваций Brave Lithuania. Речь идет о двусторонней платформе, которая будет помогать реализовывать литовские и украинские стартапы и новаторские разработки в сфере оборонных технологий.

Запуск программы в Вильнюсе во время NATO–Ukraine Forum анонсировали руководительницы украинского и литовского правительств Юлия Свириденко и Инга Ругиненэ. На своей странице в Facebook в понедельник, 1 июня, Свириденко поделилась фотографиями и подробностями.

Как будет работать Brave Lithuania

Ожидается, что благодаря этой платформе разработчики из обеих стран смогут быстрее создавать и внедрять решения в приоритетных направлениях ОПК-технологий.

"В частности, в сферах беспилотных систем, РЭБ, искусственного интеллекта, систем связи и других, которые нужны на поле боя уже сегодня", – объяснила украинский премьер.

Нашу оборонную промышленность она назвала одной из самых динамичных в мире. С 2022 года производственные возможности Украины выросли в 50 раз – с 1 миллиарда до 50 миллиардов долларов.

Украинцы получили уникальный опыт создания оборонных технологий в условиях полномасштабной войны, тогда как литовцы являются одними из ближайших партнеров в сфере безопасности и обороны.

"Объединение оборонных инновационных экосистем наших стран открывает новые возможности для совместных разработок... Такие партнерства укрепляют обороноспособность Украины и усиливают безопасность всей Европы", – уверена Свириденко.

Она добавила, что с украинской стороны программу будет реализовывать государственный кластер оборонных технологий Brave1.

Отметим, что документ официально подписали заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра нацобороны Литовской Республики Виталия Зумерене. Это произошло 1 июня во время второго NATO-Ukraine Defence Innovators Forum в Вильнюсе.

