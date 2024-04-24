'Берем к сведению': в ЕС отреагировали на остановку предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей

В Еврокомиссии отреагировали на приостановление предоставления консульских услуг мужчинам из Украины за границей. Там заявили, что в вопросах временной защиты нет различия по полу, в то же время пообещали принять во внимание объявление Министерства иностранных дел Украины.

Соответствующее заявление озвучила спикер Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер в комментарии "Радио Свобода". "Мы берем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите. Мы не различаем пола, а также призывного статуса. Это все, что должен сказать со своей стороны", – сказала она.

В то же время в Евросоюзе не стали комментировать, поддерживают ли это решение Киева и подлежат ли депортации граждане Украины, которые окажутся в ЕС с просроченными документами.

"Не нам комментировать решение украинского правительства о мерах, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать – это объяснить, какая ситуация с этими лицами, находящимися на территории Европы. Это то, что мы можем сделать", – сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Как сообщал OBOZ.UA, со вторника, 23 апреля, консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. В письме первого замглавы МИД Андрея Сибиги говорится, что эти ограничения связаны с войной РФ против Украины для недопущения уклонения от урегулирования военного учета.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по возобновлению справедливого отношения к мужчинам-украинцам за рубежом, поскольку пребывание вне Украины не освобождает от обязанности защиты Родины. Если мужчина уехал, отгородившись от вопроса выживания Украины, но приходит и хочет получить от нее услуги, "это так не работает".

В МИД Украины рассказали, что приостановление консульских услуг продолжится после вступления в силу закона о мобилизации (18 мая), но с учетом новых требований и положений.

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заявили, что могут пригласить представителей МИД для объяснений, поскольку во время работы над законопроектом МИД не давал комментариев или предложений.

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