Комитет Совета по нацбезопасности хочет вызвать МИД для разъяснений из-за приостановки консульских услуг за границей

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Соломия Бобровская заявила, что комитет может пригласить представителей Министерства иностранных дел для объяснения распоряжения о приостановлении предоставления консульских услуг для мужчин за рубежом. По ее словам, этот вопрос относится к компетенции комитета, поскольку во время работы над законопроектом МИД не предоставлял комментарии или предложения.

Об этом нардепка рассказала в эфире Радио Свобода. Соломия Бобровская считает, что соответствующее распоряжение министерства является "полузаконным".

"МИД я не помню ни на одном комитете, по поводу комментариев и правок, которые бы относились к законодательству, к изменениям закона о мобилизации. Поэтому я думаю, что мы на ближайший комитет их (МИД – ред.) вызовем, чтобы они объяснили, что за возмущение, о котором они нас не предупреждали, но за три месяца фактически незаконно или полузаконно издали такое распоряжение, которое имеет сомнительный результат, адекватность и содержание", – утверждает нардепка.

Бобровская подчеркнула, что после введения в действие мобилизационного закона, то есть после 18 мая, мужчинам призывного возраста предоставляется два месяца на обновление военно-учетных данных, и ограничений на консульские услуги до тех пор не должно быть.

Ранее сообщалось, что в заграничных подразделениях ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов. Объяснили это "техническим причинам". В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пребывание за границей "не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной", в связи с чем он поручил "принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за границей".

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