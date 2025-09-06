Бельгия не планирует передавать замороженные российские активы Украине: в МИД озвучили причину

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево повторил решительный отказ своей страны передать замороженные российские активы, которые преимущественно хранятся в бельгийских банках, для помощи Украине. По его словам, такой шаг ставит под угрозу немедленную и долгосрочную репутацию Бельгии как центра финансовых услуг.

Видео дня

Об этом Прево заявил в интервью Euronews' the Europe Conversation. Он подчеркнул, что бельгийское правительство остается решительно против этой идеи, несмотря на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о повторном открытии этого вопроса несколько дней назад во время ее визита в Эстонию.

Сколько денег заблокировано в бельгийских банках

"Честно говоря ... конфискация этих российских суверенных активов на самом деле не является вариантом для Бельгии", – сказал он.

Около 200 миллиардов евро российских средств заблокировано в рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Большая часть денег хранится в депозитарии Euroclear, на который распространяется законодательство ЕС о финансовых рынках. Прево сказал, что нарушение правил даже в случае экзистенциальной войны оставит Бельгию и ЕС уязвимыми, поскольку финансисты могут пересмотреть свое решение об инвестировании в них в будущем.

"Это был бы очень плохой сигнал для других стран мира. Некоторые из них также имеют активы, суверенные активы в Брюсселе или в других местах Европы", – сказал он.

Правительство рассматривало конфискацию замороженных активов и пришло к выводу, что это влияние подорвет доверие к евро. По словам чиновника, это может "создать огромное негативное влияние, системные последствия для доверия к европейским финансовым услугам". Но ЕС и союзники Украины, такие как Великобритания, настаивают на этой идее, поскольку это будет означать, что Россия, а не Европа или Украина, заплатит цену за войну.

"Мы также продвигаем работу над использованием замороженных российских активов, потому что очевидно, что хищник должен заплатить за то, что он сделал", – сказала председатель ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Альтернативный план, предложенный Великобританией, – это потенциальный перевод активов в отдельный инвестиционный фонд.

Но Прево также исключила это. "Возможно, изменение стратегического инвестирования текущих замороженных в Брюсселе активов также не является вариантом для Бельгии, потому что, когда мы проанализировали два варианта, многие эксперты подчеркнули высокий риск, как юридический, так и финансовый, который это может создать, если мы решим конфисковать", – сказал он.

"Вот почему я заявляю, что Бельгия не пойдет на этот риск, и точно не в одиночку"

Вклад Бельгии в Коалицию желающихКроме того, Прево заявил Euronews, что Европе нужна "рамка" от США относительно силы и глубины гарантий безопасности, которые они готовы предложить Украине.

Министр сказал, что это правда, что в администрации Трампа произошло несколько изменений в планах и способах мышления "в отношении войны в Украине. Он призвал Трампа четко очертить обязательства и предложение США в рамках постконфликтного урегулирования ситуации в Украине.

"Важно иметь твердые обязательства на бумаге, чтобы быть уверенным, чего мы можем ожидать и что будет "на пользу Украине", – сказал он.

Бельгия является частью Коалиции желающих и сделает свой вклад вместе с 26 странами, которые обязались развернуть войска или оборудование в послевоенной Украине. Прево заявил, что детали еще не окончательно согласованы, но отметил, что "поддержка будет включать преимущественно самолеты", а Бельгия также может "внести вклад в усилия по разминированию".

Доверие к внешней политике ЕС разрушается, заявил Прево. Бельгийский министр также заявил, что его правительство приняло меры для признания Палестины и прекращения торговли с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу из-за "военных преступлений" в Газе.

"Дети, женщины, все люди и многие граждане голодают. Это абсолютно неприемлемо. И я напоминаю израильскому правительству, что отсечение любой гуманитарной головы является военным преступлением", – сказал он.

Прево также осудил ЕС за бездействие, заявив, что доверие к внешней политике ЕС "разрушается" из-за Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, Бельгия объявила о подписании шести новых стратегических партнерств в поддержку восстановления Украины. Среди них – пять меморандумов о взаимопонимании с украинскими министерствами и первая инвестиция BIO Invest в украинский малый и средний бизнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!